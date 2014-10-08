云南景谷周二晚发生6.6级地震

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京10月8日 - 中国官方媒体报导称，云南省普洱市景谷傣族彝族自治县周二发生6.6级地震，震源深度5公里，昆明以及该省其他几个主要城市有震感。
美国地质调查局称，震中位于云南允景洪西北偏北163公里处，震源深度约10公里。
新华援引景谷县一名官员的说法称，房屋持续摇晃了几秒钟，有房屋瓦片掉落，县城内的居民跑到了空旷地带。
震中景谷县人口密度较低，为多民族聚居区，约有30万人口。
据新华社最新报导，此次地震已造成1人死亡、324人受伤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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