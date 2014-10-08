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时事要闻 | 2014年 10月 8日 星期三 09:02 BJT

云南景谷周二晚发生6.6级地震

路透北京10月8日 - 中国官方媒体报导称，云南省普洱市景谷傣族彝族自治县周二发生6.6级地震，震源深度5公里，昆明以及该省其他几个主要城市有震感。

美国地质调查局称，震中位于云南允景洪西北偏北163公里处，震源深度约10公里。

新华援引景谷县一名官员的说法称，房屋持续摇晃了几秒钟，有房屋瓦片掉落，县城内的居民跑到了空旷地带。

震中景谷县人口密度较低，为多民族聚居区，约有30万人口。

据新华社最新报导，此次地震已造成1人死亡、324人受伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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