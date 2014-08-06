云南鲁甸地震致山体滑坡形成堰塞湖

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月5日 - 新华社周二报导称，云南鲁甸地震引发山体滑坡，并迅速形成可能导致更大伤亡的堰塞湖。
截止目前，云南鲁甸周六发生的6.3级地震已经造成2,300多人受伤，12人失踪。这也是该地区14年来遭遇的最强烈地震，数千建筑物在地震中被摧毁。
新华社援引水利部门官员的话称，堰塞湖不仅淹没了上游的村庄、树木、道路，更威胁到下游一些村庄和村民的生命安全。经估算堰塞湖实际水量已经超过3,000万立方米。
报导称，目前堰塞湖湖面持续以每小时30厘米的速度上升。堰塞湖还直接危及下游的7座电站。
已有数千名警察、士兵和消防官兵被派往震区救助，但救援工作因糟糕的基础设施、余震等因素受阻。
新华社称，一名军医在试图游过堰塞湖帮助一位村民寻找失踪妻子的过程中下落不明。
报导称，救援人员开始对两座水库进行泄洪。
中国国务院总理李克强周一前往震区。李克强表示，地震造成重大人员伤亡，要采取有效措施，全力做好伤员救治。及时将危重伤员转移到昆明、宜宾等周边医疗力量更好的医院，并要求迅速调运防疫物资，抓紧全面防控疫情，确保大灾之后无大疫。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到