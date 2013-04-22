雅安地震短期内或对中国房地产股构成压力--巴克莱

路透北京4月22日 - 投资银行巴克莱周一发布报告称，周六发生的四川雅安地震将会延迟开发商施工进程，打击购房者信心，进而拖累开发商在四川的销售交付，中国房地产股短期料承压。

“我们预计房地产板块，尤其是在四川有项目的房地产股短期内会陷入调整。”巴克莱在报告中指出，中期而言，房地产商料会加快在其它地区的销售和交付来作为弥补。

在巴克莱跟踪观测的香港上市开发商中，合景泰富(1813.HK)、华润置地(1109.HK)和龙湖地产(0960.HK)在四川的项目最多，而碧桂园(2007.HK)和中国海外宏洋(0081.HK)在该地区没有项目。

该投行分析称，震后，建筑材料会首先用于灾区基础设施重建，房地产开发进程可能放缓；购房者信心也会受到打击，2008年汶川地震后，成都房地产5月销售环比大降45%，重庆持平，而其他主要城市销售环比增17%。

上述公司中，合景泰富在四川有三个项目，预计销售额在29亿元人民币，占总额的16%；华润置地共计12个项目，销售额预计为71亿元，占比10.8%；龙湖则有9个项目，销售额预计为45亿元，占比9%。

13:05分，恒生指数成份股内的地产股指数.HSNP涨0.22%，恒生指数.HSI跌0.04%；中国股市沪综指.SSEC跌0.45%，房地产股.SSEP跌2.21%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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