《苏培科专栏》中国缓解实体经济融资难需要组合拳

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文由路透特邀专栏作家苏培科提供，仅代表本人观点）
今年以来，中国央行启动了两次定向降准，一次是面向县域农村商业银行和县域农村合作银行下调存款准备金；这次是对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
这次虽然也叫定向降准，但涵盖范围较上次大了很多，除了大银行之外，2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行都符合条件，无非是对资金的去路做了定向要求，这种“滴灌式”的定向降准看似目标精准，但在目前利率结构扭曲、货币传导机制不畅的情况下，究竟能否真正缓解三农、小微企业贷款和实体经济融资难还不宜早做定论，但如果不设法降低社会融资成本、不压缩资金链条、不规范同业拆借市场、不扩大直接融资比例，单一指望定向宽松的货币政策很难解决问题。
目前之所以遮遮掩掩地定向降准，说明实体经济领域确实需要流动性，需要央行有所作为，目前中国的存款准备金率太高(平均19.5%，大型国有银行20%)，且法定准备金获得的收益率仅1.62%，20%的存款被冻结在低于存款基准利率和低于市场利率的收益水平上，结果商业银行只能通过加高剩余资金的贷出价格，就变相转嫁、抬高了贷款利率，同时高额的存款准备金利息还得所有纳税人来支付，从而形成恶性循环。显然，降低存款准备金率可以降低银行的成本、减少转嫁，进而降低实体经济融资成本。但央行又不想给外界全面降准的预期。原因其实也很简单，在目前中国经济增速出现回落之际，高层不希望再像2009年那样通过货币刺激、“花钱买速度”，也不希望央行的政策举措再次全面推高物价；其次是在目前房价摇摇欲坠之际，决策层不想让降准成为一些人拉抬房价的借口，不想给外界造成“央行释放流动性救楼市”的印象和预期；其三是地方融资平台的债务已经集中到期，如果不采取定向举措，担心新增的流动性再次流向地方融资平台借新还旧；其四是目前中国实体经济正在转型升级和化解产能过剩，指望全面浇灌、货币放水不太现实，企业和产业转型升级需要煎熬一段时间，如果货币刺激太猛则很有可能再次掩盖矛盾。由此可见，定向降准实际上是在现实困境和诸多难题面前的被迫之举，并非什么特别高招，自然难以寄予厚望。
那么，究竟该如何缓解实体经济融资难和降低实体经济的融资成本？
首先，应该尽快推动金融改革和利率市场化改革，规范金融同业拆借市场，规范信托、银行理财和委托贷款等行为，缩短资金链条，降低固定收益率，减少资金在金融机构空转，降低全社会的融资成本。实体经济资金成本高企的原因主要来自利率管制，而这也恰恰是导致信贷资金错配和利率传导机制不畅的主要原因，要尽快改革是打破金融垄断、推动利率市场化改革，让市场利率真正体现资金面的供需情况，避免再让官方利率与民间利率二元化，其核心就是正规金融畅通，正常的资金需求能够得到满足，而不再去寻求高利贷。但这仅仅只是理想状态，小微企业和民营企业融资难、融资贵未来仍将是常态，这与信贷条件是否宽松关系不是太大，主要是在银行看来这些不成熟的企业风险远大于国企央企，再加上地方融资平台和房地产等“两高一限”（高耗能、高污染、限制性行业）又抛出了较高的利息条件，挤出效应立刻显现，银行在“三性原则”（安全性、流动性和盈利性）面前自然会设置障碍刁难小微企业和民营企业，这种挤出效应明显提高了中小企业和全社会的融资成本，也是信贷资金出现错配的主要原因。但最滑稽的是，银行等金融机构却在自欺欺人，在高利息诱惑下想方设法给融资平台、房地产和“两高一限”提供资金，除了信贷，还通过资金池、理财产品、同业借贷等方式筹集资金来帮助这些很有可能还不上钱的“借新还旧”。
现在，资金池和各类通道业务已经有所限制，但要想规范和降低银行理财产品、固定收益类产品的收益率，就必须要规范金融同业拆借市场，除了要限制进入同业拆借市场的资格，还得抑制同业拆借过度扩张。银行间同业拆借的主要目的是为调节银行金融机构的短期头寸，由于每天每个金融机构面对的存贷行为和数量是不确定的，存贷款增减对贷存比、准备金和银行的头寸变化影响非常大，为了应对这些指标的频繁变动，银行就通过同业拆借、同业存款、协议存款等方式来满足主动管理流动性的需要，并为此付出了高于自然被动式存款的利息，由此就产生了存款利率的二元结构，于是就出现了很多像货币式基金这样的套利性产品，余额宝等各种“宝”也只是这种二元结构下的蛋。要想真正降低实体经济的融资成本，核心是让同业拆借回归头寸调剂的本源，而非以此展业和层层加码各类固定收益类的产品，如果压缩了同业拆借的规模，银行等金融机构不再搞资金空转的借贷游戏和规范经营，同业拆借、固定收益类产品的利率自然下降，全社会融资成本才会出现下降。
其次，应该大力发展多层次资本市场和股权私募市场，扩大直接融资比例，这条路是缓解小微企业和中小企业融资的根本途径，银行的基因注定不可能为这些企业去冒险，没有进入成熟期的企业必须要依靠VC、PE和资本市场，让风险与收益对称起来。现在国务院已经出台了《新国九条》，希望证监会能把这些条文进一步细化和落到实处，为中国的中小企业、小微企业发展提供制度土壤。
另外，应该想方设法为中小企业减轻负担，尤其在目前人力成本、房租和资金成本高企的情况下，应该大力度减税，同时政府还应该设法为中小企业提供各种免费、廉价的公共服务和支持，比如建立孵化基地和提供廉价的办公场所，让中小微企业先活下来，如果有了这样的土壤，相信会有大量的小企业会得到快速发展，这也是未来税收来源和中国经济潜力所在。显然，政府应该把目光放长远一些，别再竭泽而渔和简单地头痛医头脚痛医脚，应该启用组合拳。(完)
(作者系对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员；联系方式：supeike@gmail.com 作者微信公众帐号：cjmrping )
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。