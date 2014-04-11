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中国财经 | 2014年 4月 11日 星期五 09:09 BJT

中国发改委放宽海外投资限制 10亿美元以下投资只需备案

路透上海4月11日 - 中国发改委在一份声明中称，从5月开始将放宽对海外投资的限制，10亿美元以下交易不再需要审批。

发改委周四稍晚在其网站上公布的新规称，从5月8日起，10亿美元以下投资只需备案即可。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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