中国发改委放宽海外投资限制 10亿美元以下投资只需备案

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
路透上海4月11日 - 中国发改委在一份声明中称，从5月开始将放宽对海外投资的限制，10亿美元以下交易不再需要审批。
发改委周四稍晚在其网站上公布的新规称，从5月8日起，10亿美元以下投资只需备案即可。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透上海4月18日 - 上海证券报周二报导，中国保监会于近日对融资性信用保证保险业务展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。