东方航空称将购买60架A320飞机

路透香港11月23日电---中国东方航空(0670.HK)(600115.SS)周五宣布,将向空中客车(Airbus,空中巴士)购买60架A320飞机,基本价格为53.92亿美元.

同时,东航与空中客车订立出售协议,东航将出售八架Canadair Regional Jets (CRJ)及10架Embraer Regional Jets (EMB)服务本地航线的支线飞机予後者.该等支线飞机於2000-2007年已交付至东航,平均使用年限约为8.2年.

东航在声明中未有透露出售该18架飞机的作价,只表示将会参照该批飞机于交付日的未经审核账面值及每架飞机于交付日的状况厘定.该等飞机於11月23日的未经审核账面值约15.35亿人民币元.

至于东航计划购入的60架A320飞机,将於2014年至2017年分阶段交付,公司拟通过营运资金、商业银行的银行借贷及其他融资工具取得所需资金.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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