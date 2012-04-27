东航60亿美元订购20架波音777客机

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透4月26日电---据知情人士透露，中国东方航空公司(0670.HK)拟下单订购多达20架波音777(BA.N)宽体客机，总价值60亿美元，同时停止与空客的另一项合约，被推上中国和欧盟航空碳税争端的风口浪尖。
波音和空客EAD.PA正进行激烈且谨慎的竞争。东航取消了去年24架波音787 Dreamliner订单，而这笔订单则使得美国波音公司扳回一城。
两名知情人士称，东航将终止完成去年10月宣布的价值30亿美元的15架空客A3330订单。
波音、空客和东航拒绝对此发表评论。
东航上述两笔交易成型时间不同，订购机型也不同，但均突显飞机制造商迎合中国市场所面临的风险。中国和欧洲近期发生航空碳税争端。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。