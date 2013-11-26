版本:
中国
时事要闻 | 2013年 11月 26日 星期二 12:18 BJT

中国将参与合作建设匈塞铁路

路透布加勒斯特11月25日 -中国国务院总理李克强周一称，中国将参与合作建设连接贝尔格莱德和布达佩斯的匈塞铁路。他之前在布加勒斯特与匈牙利总理欧尔班和塞尔维亚总理达契奇会面。

李克强对记者称，三国将成立联合工作组落实推进工作。

但三名领导人未透露该项目的投资总额。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐