东航客机因塔台管制员睡岗导致复飞

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京8月19日 - 一份调查报告显示，东航(600115.SS)(0670.HK)一架客机7月8日试图降落武汉机场时因塔台管理人员在岗位上睡着而被迫复飞。
中国民航局周二发布的电报显示，东航客机多次呼叫塔台，但无人应答。
报告称，该客机被迫返回900米高空，并在武汉天河机场上空盘旋约10分钟后降落。事件发生时间为凌晨2-3点。
未联系到东航和中国民航局就此发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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