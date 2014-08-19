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乐享时尚 | 2014年 8月 19日 星期二 18:37 BJT

东航客机因塔台管制员睡岗导致复飞

路透北京8月19日 - 一份调查报告显示，东航(600115.SS)(0670.HK)一架客机7月8日试图降落武汉机场时因塔台管理人员在岗位上睡着而被迫复飞。

中国民航局周二发布的电报显示，东航客机多次呼叫塔台，但无人应答。

报告称，该客机被迫返回900米高空，并在武汉天河机场上空盘旋约10分钟后降落。事件发生时间为凌晨2-3点。

未联系到东航和中国民航局就此发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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