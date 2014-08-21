中国批准埃博拉病毒检测试剂 将由深圳普瑞康生产--报载

路透北京8月21日 - 中国人民日报周四报导称，中国军事医学科学院研制出“埃博拉病毒核酸检测试剂”通过总后勤部卫生部专家评审，并获得正式生产批文，为中国埃博拉病毒的早期诊断和防控提供重要技术储备。

报导称，该试剂是军事医学科学院放射与辐射医学研究所根据埃博拉病毒基因序列研制而成，将在深圳市普瑞康生物技术有限公司生产。

该试剂盒采用的“复合探针”技术来自王升启研究员及其团队发明的新型核酸检测专利，利用该技术研制的甲型H1N1、H7N9流感病毒，“超级细菌”耐药基因NDM—1等检测试剂都曾率先获得军队特需证书或国家注册证书。

埃博拉病毒属于生物安全第四级病毒，感染致死率最高可达90%，远高于非典病毒10%的致死率，目前全球市场上既无预防疫苗也无特效治疗药物，因此，早期诊断对于疫情控制就显得异常重要。

评审专家认为，利用“埃博拉病毒核酸检测试剂”这一最新技术手段，可对疑似感染者早确诊、早隔离、早治疗，从而有效防控疫情传播。

今年暴发的埃博拉疫情在西非已造成近1,300人死亡。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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