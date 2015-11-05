中国正式申请加入欧洲复兴开发银行 12月中或作出决定

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦11月5日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周四表示，中国已申请加入该银行，在中国努力增强与欧亚贸易联系后，此举有利于中国扩大其全球影响力。
EBRD董事会料下周初将向银行股东建议批准。
由七国集团(G7)主导的EBRD可能在12月作出最后决定，如果批准中国加入，那么中国将持有较小的象征性股份，EBRD不会在中国投资。
加入EBRD将强化中国“一带一路”计划，促进与欧亚贸易关系。
“几天前，中国已正式申请加入EBRD。董事会将予以考虑，”EBRD首席经济学家Hans Peter Lankes表示。“我们预计12月中旬(股东)会就此做出决定。”
EBRD一位官员表示，中国在8月曾试探性地提出加入该银行，在国家主席习近平上月访问英国后，正式提出申请。EBRD总部位于伦敦。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。