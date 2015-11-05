中国正式申请加入欧洲复兴开发银行 12月中或作出决定

路透伦敦11月5日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周四表示，中国已申请加入该银行，在中国努力增强与欧亚贸易联系后，此举有利于中国扩大其全球影响力。

EBRD董事会料下周初将向银行股东建议批准。

由七国集团(G7)主导的EBRD可能在12月作出最后决定，如果批准中国加入，那么中国将持有较小的象征性股份，EBRD不会在中国投资。

加入EBRD将强化中国“一带一路”计划，促进与欧亚贸易关系。

“几天前，中国已正式申请加入EBRD。董事会将予以考虑，”EBRD首席经济学家Hans Peter Lankes表示。“我们预计12月中旬(股东)会就此做出决定。”

EBRD一位官员表示，中国在8月曾试探性地提出加入该银行，在国家主席习近平上月访问英国后，正式提出申请。EBRD总部位于伦敦。(完)