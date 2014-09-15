中国经济数据疲弱难阻A股继续反弹 推荐配置消费股--国泰君安

路透上海9月15日 - 中国近日公布的宏观经济数据发出经济疲弱的信号。但近期一直持多头看法的国泰君安证券仍坚持原先预期，认为改革预期将驱动A股反弹第三阶段进一步展开，推荐大消费板块成为第三阶段市场的主流配置。

国泰君安最新报告指出，最新公布的8月宏观经济数据可能导致投资人士又一次误判，但这也形成难得的再次上车的机会，因为2014年以来市场对宏观数据关注越来越少，对增长冲击的敏感度越来越差。

上周五公布的中国8月广义货币供应量（M2）增速跌至12.8%，而周六宣布的8月工业增加值增速仅6.9%，创下68个月来新低。

报告认为，中国的系统性风险已经被中国版量化宽松（QE）--抵押补充贷款（PSL）项目所基本消除，负面数据甚至反而会引发对待遇对冲政策比如降息的预期。中共四中全会即将开启，各方面对于改革加速的预期也在进一步强化。

“理想进一步丰满，A股第三阶段行情进一步启动。”报告称。

报告维持沪综指.SSEC2,400点的反弹目标位判断，推荐大消费板块（食品饮料、医药、新机械、汽车、家电、环保等）成为第三阶段市场的主流配置，沪港通有望成为持续的催化剂。

同时，四中全会前建议全面布局改革主题，分布式光伏发电扶持政策落地和中石化混合所有制改革方案出台将分别成为国家能源战略和国企改革的催化剂，继续推荐国家能源战略和国企改革主题相关标的。

沪综指周一午后报2,337.363点，涨0.23%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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