分析师看中国8月工业增速等数据

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9% ，远低于路透调查预估中值8.8%；8月社会消费品零售总额增长11.9%，1-8月固定资产投资同比增长16.5%，均低于路透预估的12.1%和16.9%。工业增加值同比增速创下近六年低点，固定资产投资增速亦创近14年最低。

主要数据:

--8月工业增加值同比增长6.9%（路透预估中值为增长8.8%）

--8月社会消费品零售总额同比增长11.9%（路透预估中值为增长12.1%）

--1-8月固定资产投资同比增长16.5%（路透预估中值为增长16.9%）

以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟

工业增加值低于预期，一是跟去年高基数有关系，第二个最主要的原因还是跟内需不足有关。8月信贷数据还是偏弱，三季度实体经济内需还是偏弱，主要受到房地产调整和部分行业产能过剩压力过大有关。

固定资产投资今年一直在往下走，一个是房地产投资增速偏低，二是制造业投资偏弱。再加上资金来源压力比较大，上半年投资比较弱，跟资金有很大关系。现在来看，下半年资金状况没有比上半年明显改善。

三季度GDP增速可能会比一季度还要低，但我们判断四季度会比三季度好一点，因为四季度基数低，而且稳增长政策还在继续。全年下来7.5%左右的目标还是能实现的。

政策还是定向调控为主，财政和货币政策还是可以偏宽松一点。信贷要适度宽松一点，财政支出进度要加快。全面宽松可能性不大，而且这种举措持续性不强，还是要靠改革。可能从三四季度开始改革措施的力度可能会进一步加大。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军

数据有点出人意料的低，尤其工业增加值，虽然和去年8月份经济提速基数有关，但结合金融外贸数据综合分析，经济下行压力仍然很大，稳增长仍然是第一位的，政策支持经济的力度应该加大，包括降息降准等。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇

因为去年天气和基数原因，数据回落应该是符合大家预期，但这么大幅度的回落恐怕值得警惕。三大需求同时回落，使得经济的压力再次加大，尤其是累计投资增速下降0.5个百分点，表明单月投资在急速着陆，这对经济硬着陆的压力非常值得关注。

这种形势下，必须立即采取大力度的政策去稳定经济增长，否则经济下滑趋势一旦形成，全年GDP目标能否完成堪忧。

具体来讲，应加大财政资金的拨付和政府主导基建项目的施工，还要通过降息来降低社会融资成本，激活民间经济活力。另外，从预期引导来讲，应该告诉市场现在形势比较严峻，需要政策重点做一个转移。

--华融证券研究院副总经理 马兹晖

所有数据都在跳水，经济非常差。7月略有好转就又迅速回落，表明经济反弹力度确实非常疲弱，基本是靠政策在托底，内生动力非常糟糕。

实现全年GDP增长目标的压力还是非常大，政策面还有进一步放松空间，财政支持的力度可能没有太多了，主要还是应该靠货币政策。

--海通证券宏观分析师 姜超、高远

经济跳水加剧货币宽松。8月工业同比增速坠落至6.9%远低预期，预示三季度GDP增速或降至7%左右。

8月投资增速大降至13.3%，其中基建投资增速受制于稳增长效应减弱而大幅下滑，销售持续负增拖累地产投资，产能过剩和去杠杆令制造业投资持续低迷。

完成全年7.5%左右目标难度较大，后期政策将加码宽松，一则或加快推进基建项目，二则降低社会融资成本会更为迫切，降息降准概率增加。

--民生证券宏观团队

8月工业增加值同比增速意外回落至6.9%，发电量同比-2.2%的负增长，大幅低于一致预期。一方面缘于去年同期高基数，另一方面缘于经济内生下行压力较大。经济继续受房地产和政策退出稳增长拖累。虽然外需虽略改善，但仍不足以拉动经济。

1-8月固定资产投资回落至16.5%，房地产投资继续下行，稳增长力度减弱和制造业投资放缓拖累固定资产投资。分项看，房地产投资同比增速继续回落至13.2%。库存高，销售难，融资约束趋紧，促使房地产投资增速不断下行，房地产销售仍未见底，未来还有下行空间，预计年底房地产投资将逐步放缓至10%左右。随着经济政策转向“促改革”和“调结构”，8月财政支出和定向宽松力度减弱，基建投资增速暂缓。房地产投资和基建投资下行不足以“托住”产能过剩的制造业，制造业投资进一步放缓至14.1%。

8月社会消费品零售总额名义同比继续回落至11.9%。“三公”消费和反腐的政策冲击仍在继续，限额以上单位消费品零售额同比继续负增长。地产销售相关消费家电、家具和建筑装潢材料消费增速均有所放缓，若房地产销售无明显改观，该项消费的放缓仍会继续。汽车消费回落，与居民部门短期贷款表现疲软一致，反映居民消费借贷意愿不强。

我们一直强调无基建，不复苏。未来房地产投资仍有下行空间，随着近期人民币大幅升值，外需改善亦没有增量，而制造业深陷产能过剩泥潭难以主动加杠杆，经济只能依赖基建托底。如果不继续采用定向宽松措施稳住基建,经济增速还有可能继续放缓。

过去的政策托底延缓了产能出清，过剩产能挤压了新经济生存空间（高利率、高劳动力成本、高租金），导致经济结构虽有所改善，但新增长点很难大规模形成。对于经济和市场来说，“痛”过之后才会好。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤

总体上来说下行压力还比较大。三季度GDP肯定要比二季度低，可能低0.2个百分点或更多。出口还是不错，所以主要还是国内需求，尤其是投资需求放缓得比较厉害。

制造业投资、房地产投资和基础设施投资三大投资都在放缓，尤其是房地产投资放缓的比较厉害，对工业生产影响比较大。基础设施投资不是说没有项目没有需求，关键是受资金的约束。

政策方面，全面降准降息可能性不大，但仅靠定向可能也不够，总体取向应当稳中有松。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳

工业增加值增长6.9%，大幅低于市场预期。除了生产淡季和基数原因外，需求低迷和产能过剩的上游行业均开始压缩生产，其中黑色、有色金属冶炼和加工业的增长仅为3.5%和11.1%，这与近期螺纹钢、焦煤等期货价格表现低迷相印证。此外中游的通用、专用设备制造业也出现小幅回落。本月工业生产跌幅较大的是电力行业，出现0.6%的负增长，从原因看，在于工业生产低迷和今年夏季气温较低居民用电需求不高。

固定资产投资累计同比增速回落到了16.5%。制造业累计增速仅为14.1%，反映盈利下滑带来自主性投资持续下行。政府托底的基建投资增长也出现一定减缓，累计增长23.5%，相比前期下滑1.5%，其中水利投资下滑较快，但铁路投资出现小幅加速。在资金来源方面，表外融资收缩影响有所显现，当月下滑了2.7%。较为重要的是房地产销售和投资双降的局面没有改观，其中销售降幅达到8.3%相比先前继续扩大，投资增速下滑至13.2%，回落了0.5个百分点。

基于8月经济下行风险增加，我们下调三季度GDP增长至7.2%。尽管如此，我们并不认为上游产业的生产放缓和投资下滑都是坏事，因为经济转型中本身就有结构调整、产能整合要求。短期内，稳定私人主体预期，平缓投资下行程度将更为重要，因此预计政府在财政、货币领域会有更多刺激政策出台。

财政方面，尽管财政收入放缓，但接近4万亿的财政存款盘活仍可提供较多资金，此外公私合营的PPP模式、项目融资票据等创新性融资工具也会增加政府投资来源，我们对于基建投资增长并不悲观。

货币政策方面，由于表内融资中银行风险偏好下降，信贷扩张可能受限，信托、委托等表外融资萎缩和新兴基金子公司投资模式过于激进，均倒逼央行做得更多。未来央行仍会为国开、商业银行提供再贷款，实现对于中小、新兴企业的“宽信用”；可能为商业银行提供低息资金来刺激个贷增长，以此减缓地产销售下行的压力。由于通胀可控，全面降息、降准的可能性也在增加。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

--中国国家发改委主任徐绍史称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。

--中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。（完）

(发稿 北京中文部； 审校 曾祥进)

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