即时观点：中国8月工业、投资等数据增速超预期

路透北京9月10日 - 中国国家统计局周二公布，8月工业增速同比增长10.4%，零售销售增速为13.4%；1-8月固定资产投资增速为20.3%。分析师认为，以工业、投资为代表的经济数据回暖有望持续一段时间，经济在三季度触底反弹的可能性增大。

此前路透访问分析师的预估中值分别为9.9%、13.2%和20.2%。

主要数据:

--8月工业增加值同比增长10.4%（路透预估中值为增长9.9%）

--8月社会消费品零售总额同比增长13.4%（路透预估中值为增长13.2%）

--1-8月固定资产投资同比增长20.3%（路透预估中值为增长20.2%）

--8月工业环比增长0.93%，投资和零售销售环比增长1.61%和1.17%。

以下为市场人士的评论:

--华创证券宏观策略研究主管 华中炜：

从这数据来看对应的三季度GDP将在7.6%以上，预示全年7.5%的目标完成压力不大，即使四季度有些压力。

目前比较担心的是，房地产持续性不足，投资在往下，当然8月也是传统的淡季。第二是比较担忧四季度的物价，全季度可能在3%以上，（在这种情况下）一旦经济企稳是否会出现货币政策紧缩程度有所增加的情况？

--招商证券宏观经济分析师 张一平：

工业领域增长比较快的主要是电力、燃气和水的生产和供应行业，可能和8月气候比较炎热有关系；采矿业和制造业其实跟7月相比上升幅度没有那么大，这可能和气候有关系，因为发电量上升也比较快。其它工业产品如有色、原油、水泥其实是回落的趋势，因为本来就是淡季，这也是正常的。

投资是比较积极的，这个月制造业投资也上来了；消费方面，餐饮还是不行，但是商品零售上来了。不过消费环比增速较上月相比有所放缓，是个担忧。

整体经济企稳回升的态势已经很明确，全年在7.5%基本没有问题了，而且很有可能在7.5%之上，三季度估计在7.6-7.7%之间。

--湘财证券宏观策略部副经理 罗文波：

数据表明经济整体仍处于上升周期。工业增加值增速较高，但一点都不奇怪。从7月起发电量环比就已明显增加，说明工业活动在不断转暖，预计数据向好的态势会延续至明年一季度。

海外经济复苏超预期，国内领导层也频繁发出稳增长的信号，地铁、环保等方面的投资也在逐步推进，三中全会前后也会有政策推升的预期。目前企业库存还处于相对低位，若年底前PPI环比维持正值，补库行动也会带来一波拉动。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

8月三驾马车超预期恢复，工业比市场预期高，预示三季度经济有所好转。不过，值得关注的是房地产投资回落1.2个百分点，我们担心房地产销售和投资的回落可能会影响四季度和明年上半年的投资增速。预计四季度经济增速会较三季度有所下降。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

今天公布的8月三项传统指标都有不同程度的改善，这与此前公布的PMI和PPI的改善也是相对应的。说明中国经济在三季度已经逐步走出低迷的状态，我们预计今年四季度将可以延续这种向好的趋势。

如果这个趋势能够平稳延续到明年的二季度，则可说明中国经济已经完成了本轮的调整。目前这种经济的复苏是很温和的，我们认为宏观政策无需调整，保持平稳就可以了。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

主要经济运行指标延续了平稳的特征，跟市场预期基本一致。当前经济运行的格局是“底部徘徊，有限复苏”。经济增长的第一动力仍然是投资，因此经济增速首先取决于投资情况，从现有情况，城镇基础设施、民生工程建设等都将继续推动投资维持20%以上增速。

工业在投资拉动下将在目前水准发展，转型将淘汰落后，给好的让出空间，工业经济运行格局将是整体平稳下结构分化；消费目前水平并不算低，未来看点仍然是新型消费发展趋势状况。

偏紧货币格局不变，“紧数量、低利率”仍然是货币政策主基调。货币发行格局实际上已悄然发生改变，公开市场已成货币发行主渠道，在货币过度深化状况下，未来货币政策调控重点将集中在价格方面，即货币发行市场的利率。

产业政策方面，禀承“结构转型、产业升级”的政策导向，产业管制放松将是主要政策着力点——对内开放、对民间资本开放将是值得期待的。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

工业同比增速明显超过预期，反映经济转暖的速度较快，工业环比增速高达0.93%，也是近两年的高位。其中上游行业增速较快，本月工业品产量如发电量、钢材等同比增速继续明显反弹，预计经济持续回暖的趋势会保持一段时间。但未来反复不可避免。投资增速保持稳定，我们仍然认为未来刺激政策会将投资增速保持在20%左右，不会大幅走低。

目前经济运行回暖的迹象比较明显，前期的政策作用得到体现。不论这一轮经济回暖是否仅是补库存的拉动，我们认为未来一段时间难有大幅走弱的可能，当然改革过程中波动是难免的。

所以在政策上，现阶段央行会坚持目前平衡适度的货币政策，市场不会出现流动性泛滥等过于宽松的流动性供给。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

今天公布的投资消费和工业增加值数据都明显好于预期，继续验证中国经济复苏回暖态势的确立，三季度成为中国经济企稳回升的拐点，估计稳增长政策的持续发酵会让经济增长的势头延续到四季度。

究其原因，与7月初密集出台的稳增长政策有关，而本届政府出台政府的方式与以往有所不同，无论是发展信息产业，抑或节能环保等举措，都以国务院文件形式直接下发且落实到相关部门，加强了政策的执行力，因而措施见效也快，也是经济回稳的重要原因。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

从现有数据看，中国宏观经济三季度问题不大，但是对于其可持续性，我们相对有所保留。

今年经济4、5、6月快速下行，随后又快速起来。其间有过度调整的成分，有意外的全球性冲击在里面，当时库存已经降到历史低点，贸易也负增长，这种超调本身也不可持续。所以我们更愿意用全球经济波动来解释这轮经济周期。

目前企业自主投资意愿仍不强，资金面又偏紧，房地产数据比预计略好，但也不是特别意外，所以到四季度的经济状况，还需要进一步观察。

**相关背景**

--中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

--国家主席习近平称，中国确实面临地方政府债务、部分行业产能过剩等困难，但这些问题都处于可控范围之内，中国有能力处理好。

--中国财政部副部长朱光耀表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。他称，当前中国保持经济持续、健康增长面临复杂的外部和内部挑战，但有信心实现今年经济增长7.5%的目标。

--对于中国经济在稳增长和调结构间的权衡，央行行长周小川给出了“平衡点”的选择，并称下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调。周小川称，中国经济增长内在动力还是很强的，不会出现这种所谓连续性下滑的方式。

--中国工业和信息化部部长苗圩表示，下一步将尽快落实和公告今年第二批淘汰落后产能企业名单，督促按期拆除落后设备，确保全面完成2013年目标任务，为提前一年(即2014年)完成“十二五”(2011-2015)工业行业淘汰落后产能目标任务奠定基础。

--8月中国官方和汇丰制造业PMI双双反弹。8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升；而汇丰制造业PMI则回升至荣枯线上方。(完)

(发稿 北京中文部; 审校 曾祥进/黄凯)

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