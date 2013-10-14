分析师看中国9月CPI和PPI

路透北京10月14日 - 中国国家统计局周一公布，9月CPI同比上涨3.1%，PPI下降1.3%。路透预估中值分别为上涨2.9%和下跌1.4%。9月CPI同比涨幅创下七个月高位；PPI同比则连续19个月下跌，但降幅继续收窄。分析师预计，食品价格上涨将推升四季度CPI走势挑战3.5%的“上限”。

统计局数据并显示，中国9月CPI环比上涨0.8%，PPI环比上涨0.2%；在CPI主要分项中，食品价格同比上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%。

主要数据:

--居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%(路透调查中值为2.9%)

--工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.3%(路透调查中值为下跌1.4%)

--CPI环比上涨0.8%，PPI环比上涨0.2%

--CPI中食品价格同比上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%

以下为市场人士的评论:

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

通胀上升主要是结构性因素，食品价格上涨较快，也有去年基数影响。

预计四季度猪肉价格还会呈上升趋势，食品价格主导的物价上涨显示这还是结构性的价格上涨，很难转化为典型的通货膨胀。

但是物价的上涨肯定会影响到货币政策的决策，所好3.1%还在上、下限的区间范围内，四季度不排除存在这个可能，即个别月份会超越3.5%的上限。但全年看下来还是会在区间之内的，毕竟物价是缓慢上升的，目前不具备大幅跳升的风险。

因为总需求才低位企稳，还不能支撑一般物价水平有大幅度走高，全年实现物价控制目标问题不大，近期通胀仍不构成主要矛盾，稳增长还是更重要，确保经济不要滑出下限。

明年物价压力略大，但只要在预期范围内，稳健货币政策的基调不会改变。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

数据明显高于预期。从分项看本月数据菜价出现了异常波动，其他还好，所以数据可能不完全反映趋势性。但无论如何，这一数据将引发市场对于通胀形成过快的担忧。年度广义货币目标决定了四季度货币供给必须保持在相对收敛的状态，而假如通胀压力起来，那么政策更是毫无选择。

当然，后续数据还需要再观察，我们仍旧倾向于认为四季度问题不是太大，倒是明年上半年可能存在一定压力，而通胀周期将会在明年二季度末触顶。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

CPI同比增长超预期了。看一下，9月份食品的环比增长情况还是要比历史均值高不少，应该和季节因素有一定关系；此外，和整体价格水平在过去一段时间保持低位增长，所以存在一定回升需求也有关系。根据目前的情况，我们觉得10月、11月份CPI同比增速可能将逼近3.5%的红线。

不过总体看CPI没有出现失控的情况，随着四季度经济增长的回落，我们预期未来通胀不会出现持续性的大幅增长。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

CPI略超市场预期，由于假期原因，9月食品价格环比涨幅较大，尤其是占比较大的猪肉和蔬菜类，都处于历史均值上方。9月除假期因素外，食品环比偏高也有批发价上涨向零售价格的传导作用。PPI降幅符合预期，上游工业品出厂和购进价格环比继续上涨，尤其是石油类相关，这会对CPI非食品部分造成涨价压力，本月CPI非食品就环比上涨0.4%。

10月份食品价格有一个季节性回落的阶段，但临近年末，食品价格上涨压力不可忽视。CPI年末同比突破3%的可能性很大，货币政策将维持目前的状态。银行间市场已经对这些数据做出了预期，所以数据对收益率的影响有限。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

从环比数据上看，9月消费价格上涨属正常，当前同比价格的上升实则前期价格水平抬升的结果，在价格绝对水平正常情况下，年内剩余月份CPI同比值难于回到3%下方。货币偏紧政策持续再添动力；PPI继续回升，表明中国经济运行内在活力正在逐步恢复中。

持续的房产调控，使得制造业正慢慢重新得到资本青睐，但这种难得可贵的转变苗头仍需政策和社会各方呵护。

**相关背景**

--国家主席习近平表示，中国经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

--国务院总理李克强称，预期中国今年前三季GDP同比增长将逾7.5%，有信心实现今年的经济和社会发展目标；他指出，受实体经济改善支撑，中国经济近几个月已显现出更强劲的增长态势，包括发电量的增长，企业盈利和政府税收都有所改善。

--中国央行副行长易纲表示，今年中国经济增速预计将超过7.5%，并称中国的影子银行和地方政府融资平台问题得到控制。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右；初步预计四季度及全年CPI将上涨3.1%和2.7%，明显低于3.5%的上限调控目标；PPI将分别下降1.6%和2%左右。（完）

(发稿 北京中文部; 审校 杨淑祯/张喜良)

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