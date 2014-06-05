数据观测：中国5月工业增速料微升投资仍弱 通胀反弹但尚属温和

公布内容：中国5月通胀、工业、投资和消费数据 -

公布时间：6月10日（CPI/PPI）；6月13日（工业、投资和消费）

调查结果：(同比，%)

5月数据 中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 ~ 2.8 1.8 2.1 22

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.5 -1.8 ~ -1.2 -2.0 -2.9 22

工业增加值 8.8 8.5 ~ 9.0 8.7 9.2 22

固定资产投资(不含农户) 17.1 16.6 ~ 17.6 17.3 20.4 21

(1-5月)

社会消费品零售总额 12.1 11.6 ~ 12.7 11.9 12.9 20

注：固定资产投资前值为2014年1-4月数据。

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，在政策托底支撑下，中国5月经济下行压力有所缓和，预计工业同比增速小幅回升至8.8%；但受房地产投资持续放缓拖累，1-5月投资增 速料延续回落至17.1%。

同时，受猪肉价格持续上涨、以及翘尾因素等影响，中国5月CPI同比涨幅料温和回升至 2.4%，预计4月可能就是年内低点，全年物价呈现中间高、两头低的趋势。

“5月份短期经济下行压力有所缓和，出现阶段性企稳迹象，但反弹动能可能尚弱，” 华创证券在研究报告中指出。

该券商并分析指出，5月官方及汇丰PMI出现超季节性的回升，基建投资稳定，出口有所改善，宏观政策延续结构性宽松基调，但是中上游的高频工业品量价数据依然表现疲弱，且房地产行业景气度依旧下行，暗示经济反弹动能尚弱。

华创预计5月工业同比增长8.8%，而从水泥、玻璃、PVC等与投资相关的工业品价格来看 ，仍延续了4月以来的疲弱态势，暗示投资增速依然疲弱，预计1-5月固定资产投资同比增长 17.1%。

在一系列政策托底支撑下，昨日出炉的汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升 至49.4的四个月高点，但较初值略有下调，且连续第五个月低于50关口；此前出炉的中国5 月官方制造业PMI则升至50.8，为连续三个月回升并创年内新高。

中信证券证券首席经济学家诸建芳亦认为，PMI回升反映政策效果显现，经济呈现回稳迹象，加上去年同期基数较低，预计5月工业增速将微升至8.8%左右。

而5月上旬猪肉价格出现一轮快速上涨，虽然下旬有所回落，但仍将拉动食品价格环比降幅收窄，预计5月食品价格环比下滑0.3%。再考虑到5月翘尾因素回升至1.71%，预计5月CPI同比涨幅在2.4%左右。

“从物价运行趋势来看，由于5-7月份翘尾因素是年内的高点，维持全年物价中间高两头低的判断，预计4月份CPI同比可能就是年内的低点，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示。

上周五的国务院常务会议指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

以下为各机构预测详情：(同比%，其中投资数据为1-5月)

CPI PPI 工业 投资 零售销售

澳新银行 2.5 -1.5 8.8 17.3 12.1

交通银行 2.6 -1.4 9.0 17.3 12.3

中银国际 2.2 -1.5 8.5 17.1 11.9

美银美林 2.4 -1.5 8.9 17.4 12.3

国开证券 2.3 -1.5 8.9 17.4 12.1

招商证券 2.5 -1.2 8.9 17.5 12.1

中金 2.3 -1.5 8.9 17.1 12.7

花旗 2.7 -1.5 8.5 17.1 12.6

中信证券 2.4 -1.5 8.8 17.3 12.1

大和资本市场 2.4 -1.6 8.9 17.1 11.9

光大证券 2.3 -1.4 8.8 17.1 12.0

Forecast 2.1 -1.7 8.8 17.5 12.5

国信证券 2.6 -1.5 8.8 ~ ~

国泰君安 2.2 -1.2 8.7 16.6 11.7

华创证券 2.6 -1.7 8.8 17.1 12.0

华宝信托 2.5 -1.5 8.9 17.1 12.6

兴业银行 2.4 -1.6 8.8 17.2 12.1

联讯证券 2.8 -1.4 8.8 17.0 11.6

齐鲁证券 2.3 -1.5 8.8 17.1 12.1

上海证券 2.2 -1.5 8.8 17.6 12.2

申银万国 2.5 -1.8 8.8 17.1 12.0

瑞银 2.3 -1.8 8.9 17.3 ~

注：~ 表示未提供预测。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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