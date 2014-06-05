数据观测：基数效应料推动中国5月进出口回暖 贸易顺差继续增大

公布内容: 中国2014年5月进出口数据 -

公布时间: 6月8日（周日）

--调查结果 ECONCN:

指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 6.6 +1.0~+10.4 0.9 1 21

进口(%) 6.1 +2.3~+10.2 0.8 -0.3 21

贸易顺差(亿美元) 226 165~299 184.5 204.3 19

--数据要点：

最新路透调查结果显示，中国5月进出口增速有望较前三个月明显改善，因稳外贸等政 策措施见效，且去年同期高基数效应的消退。贸易顺差亦预计进一步增至200亿美元之上。

接受调查的21位分析师调查中值显示，5月出口和进口料分别同比增长6.6%和6.1%，增 幅较4月0.9%和0.8%明显回升；当月贸易顺差料自4月的184.5亿美元增加至226亿美元。

交通银行金融研究中心报告称，政策“微刺激”将助推外贸回暖。受近期美国经济稳步 复苏以及去年对港虚假贸易高基数效应消退的双重影响，5月出口增速将回升；另外受益于 稳增长政策支持，原油、铁矿砂进口将持续增长，进口亦可能回升。交行预计5月出口和进 口将分别同比增长7.0%和6.0%，贸易顺差为235亿美元。

此外，从稍早公布的中国5月官方PMI和汇丰制造业PMI均回升至数月高点，经济显露出 初步回稳迹象。

“PMI新出口订单指数也有所提高，5月出口内在增速可能会进一步改善...另外，受益 于基建项目加速推进、PMI新订单指数有所改善，这应会支撑国内进口同比增速加快至7%左右。”瑞银在一份研究报告中表示。

不过鉴于国际市场风险因素仍然存在，以及人民币未来进一步贬值的预期下降，故交行 亦针对中国面临的外贸形势表达了担忧。交行报告认为，新兴经济体和日本经济表现不佳将 限制进口需求，另外人民币汇率持续性贬值后，汇率双向浮动的政策意图较为明显，未来继 续大幅贬值的可能性较小，对出口持续反弹的促进作用在减弱。

“总体判断，出口形势有望好转，但难以显着改善，要完成全年7.5%的出口增速压力很 大。”交行报告称。

中国商务部对外贸易司司长张骥亦曾表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。

国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

以下为本次路透调查结果：

机构名称 出口 进口 贸易顺差

（同比%） （同比%） （亿美元）

澳新银行 7.9 3.4 299

交通银行 7.0 6.0 235

中银国际 4.0 3.0 229.7

美银美林 5.0 4.0 233

国开证券 5.4 5.3 211

招商证券 7.7 7.4 226

中金 10.4 10.2 230

花旗 8.3 6.5 250

中信证券 8.0 5.5 262

大和资本市场 1.0 3.5 165

光大证券 6.6 6.1 226

Forecast PTE 7.4 6.1 243

国泰君安证券 4.8 5.6 201

华创证券 5.7 6.3 206

华宝信托 6.8 8.0 200

兴业银行 5.5 3.3 250

联讯证券 6.6 6.8 ~

齐鲁证券 5.6 7.8 182

上海证券 2.9 2.3 220

申银万国 7.6 9.1 196

瑞银 8.0 7.0 ~

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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