数据观测：基数效应料推动中国5月进出口回暖 贸易顺差继续增大

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
公布内容: 中国2014年5月进出口数据 -
公布时间: 6月8日（周日）
--调查结果 ECONCN:
指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) 6.6 +1.0~+10.4 0.9 1 21
进口(%) 6.1 +2.3~+10.2 0.8 -0.3 21
贸易顺差(亿美元) 226 165~299 184.5 204.3 19
--数据要点：
最新路透调查结果显示，中国5月进出口增速有望较前三个月明显改善，因稳外贸等政 策措施见效，且去年同期高基数效应的消退。贸易顺差亦预计进一步增至200亿美元之上。
接受调查的21位分析师调查中值显示，5月出口和进口料分别同比增长6.6%和6.1%，增 幅较4月0.9%和0.8%明显回升；当月贸易顺差料自4月的184.5亿美元增加至226亿美元。
交通银行金融研究中心报告称，政策“微刺激”将助推外贸回暖。受近期美国经济稳步 复苏以及去年对港虚假贸易高基数效应消退的双重影响，5月出口增速将回升；另外受益于 稳增长政策支持，原油、铁矿砂进口将持续增长，进口亦可能回升。交行预计5月出口和进 口将分别同比增长7.0%和6.0%，贸易顺差为235亿美元。
此外，从稍早公布的中国5月官方PMI和汇丰制造业PMI均回升至数月高点，经济显露出 初步回稳迹象。
“PMI新出口订单指数也有所提高，5月出口内在增速可能会进一步改善...另外，受益 于基建项目加速推进、PMI新订单指数有所改善，这应会支撑国内进口同比增速加快至7%左右。”瑞银在一份研究报告中表示。
不过鉴于国际市场风险因素仍然存在，以及人民币未来进一步贬值的预期下降，故交行 亦针对中国面临的外贸形势表达了担忧。交行报告认为，新兴经济体和日本经济表现不佳将 限制进口需求，另外人民币汇率持续性贬值后，汇率双向浮动的政策意图较为明显，未来继 续大幅贬值的可能性较小，对出口持续反弹的促进作用在减弱。
“总体判断，出口形势有望好转，但难以显着改善，要完成全年7.5%的出口增速压力很 大。”交行报告称。
中国商务部对外贸易司司长张骥亦曾表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。
国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。
以下为本次路透调查结果：
机构名称 出口 进口 贸易顺差
（同比%） （同比%） （亿美元）
澳新银行 7.9 3.4 299
交通银行 7.0 6.0 235
中银国际 4.0 3.0 229.7
美银美林 5.0 4.0 233
国开证券 5.4 5.3 211
招商证券 7.7 7.4 226
中金 10.4 10.2 230
花旗 8.3 6.5 250
中信证券 8.0 5.5 262
大和资本市场 1.0 3.5 165
光大证券 6.6 6.1 226
Forecast PTE 7.4 6.1 243
国泰君安证券 4.8 5.6 201
华创证券 5.7 6.3 206
华宝信托 6.8 8.0 200
兴业银行 5.5 3.3 250
联讯证券 6.6 6.8 ~
齐鲁证券 5.6 7.8 182
上海证券 2.9 2.3 220
申银万国 7.6 9.1 196
瑞银 8.0 7.0 ~
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。