中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%--国家统计局

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月27日 - 中国国家统计局周五公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损额同比增长。
1-2月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额1,342.4亿元，同比下降37%；集体企业实现利润总额66.8亿元，同比持平；股份制企业实现利润总额4,739.5亿元，下降7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1,842.7亿元，增长2.2%；私营企业实现利润总额2,895.9亿元，增长9.1%。
1-2月份，规模以上工业企业实现主营业务收入151,941.3亿元，同比增长2.9%；发生主营业务成本129,992.6亿元，增长3.3%。
2月末，规模以上工业企业资产总计904,394.5亿元，同比增长8.4%；负债合计514,508.3亿元，增长6.9%；所有者权益合计389,886.2亿元，增长10.5%。2月末，规模以上工业企业应收账款99,918.3亿元，同比增长10.8%；产成品存货35,632.3亿元，增长8.5%。
1-2月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.9%，每百元主营业务收入中的成本为85.55元，每百元资产实现的主营业务收入为100.8元，人均主营业务收入为100.6万元，资产负债率为56.9%，产成品存货周转天数为16.4天，应收账款平均回收期为39.5天。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速（%） 单月 增速（%）
2015年1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10.0 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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