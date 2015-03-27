中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%--国家统计局

路透北京3月27日 - 中国国家统计局周五公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,452.4亿元，同比下降4.2%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损额同比增长。

1-2月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.9%，每百元主营业务收入中的成本为85.55元，每百元资产实现的主营业务收入为100.8元，人均主营业务收入为100.6万元，资产负债率为56.9%，产成品存货周转天数为16.4天，应收账款平均回收期为39.5天。