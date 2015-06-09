中国5月CPI同比上涨1.2% PPI同比下降4.6%--国家统计局

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京6月9日 - 中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，路透调查预估中值为上涨1.3%。
5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，路透预估中值为下跌4.5%。
5月CPI中的食品价格同比上涨1.6%，非食品价格同比上涨1.0%。环比来看，5月CPI环比下降0.2%，PPI环比为下跌0.1%。
调查结果: (同比,%)
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.3 1.1 ~ 1.7 1.5 2.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.6 -4.5 -4.7 ~ -4.0 -4.6 -1.4
（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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