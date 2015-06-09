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中国财经 | 2015年 6月 9日 星期二 09:44 BJT

中国5月CPI同比上涨1.2% PPI同比下降4.6%--国家统计局

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，路透调查预估中值为上涨1.3%。

5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，路透预估中值为下跌4.5%。

5月CPI中的食品价格同比上涨1.6%，非食品价格同比上涨1.0%。环比来看，5月CPI环比下降0.2%，PPI环比为下跌0.1%。

调查结果: (同比,%)

实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.3 1.1 ~ 1.7 1.5 2.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.6 -4.5 -4.7 ~ -4.0 -4.6 -1.4

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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