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中国财经 | 2015年 6月 11日 星期四 13:38 BJT

中国5月工业增加值同比增6.1% 零售同比增10.1%--国家统计局

路透北京6月11日 - 中国国家统计局周四公布，5月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增长10.1%，路透调查预估增长6.0%和10.1%。

新闻稿并显示，中国1-5月固定资产投资同比增长11.4%，低于路透调查预估中值的增长12%。

以下为5月工业、消费和投资数据详情：

实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期

5月数据:

工业增加值 6.1 6.0 5.8 ~ 6.3 5.9 8.8

固定资产投资(不含农户)(1-5月) 11.4 12 11.2 ~ 13.6 12 17.2

社会消费品零售总额 10.1 10.1 9.8 ~ 11.0 10 12.5

注：固定资产投资前值为1-4月累计数据。

中国国家统计局此前已公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，路透调查预估中值为上涨1.3%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，路透预估中值为下跌4.5%。(完)

(发稿 宿泱韫； 审校 曾祥进)

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