综述：今年前五月中国投资创十六年新低 经济内生动力不足政策扶持难缺席

路透北京6月13日 - 中国经济继续呈现L型底部震荡之势。5月工业和消费基本持稳，但投资增速降至16年新低，房地产投资高位降温，民间投资失速，凸显中国经济内生动力不足，仍在承受下行压力。

分析师认为，在供给侧改革继续推进的同时，鉴于经济显现疲态，需求侧管理仍不能缺席，但货币政策施展空间有限，更多还需财政政策进一步加大力度。

“投资增速回落明显，主要是房地产投资和民间投资低于预期，民间投资增速3.9%非常之低，而它在整个投资里是很核心的，从这个角度看，经济还有下行压力。”华宝信托宏观分析师聂文表示。

他预计，二季度GDP还能持稳在6.7%左右，但三四季度可能会下行至6.5%附近。政策上，货币政策空间不大，一季度信贷大幅投放对经济投资拉动作用有限，接下来更多还是开放垄断领域，信贷倾向于服务业、民间投资。

中国国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6%，略高于路透调查预估中值5.9%；社会消费品零售总额同比增长10%，接近预估中值10.1%；1-5月固定资产投资同比增长9.6%，远逊于路透调查中值10.5%，并创2000年1-5月以来新低，当时为9.5%。

统计局在新闻稿中指出，国内经济结构调整阵痛仍在持续，经济仍存在下行压力，下一步将推进供给侧结构性改革，更加重视创新驱动和支持实体经济发展，努力确保经济运行在合理区间。

从投资分项数据看，随着中央主导重大基建项目建设开工进度加快，基建投资增速企稳表现亮眼，累计同比增速升至20%，前五月中央政府项目同比增速提高至10.4%。而受需求疲软和产能过剩的困扰，制造业投资1-5月同比增速从上个月的6.0%进一步下滑至4.6%，房地产投资在连续四个月改善后出现小幅回落，1-5月累计同比增速比上个月下滑0.2个百分点至7%。

“投资增速有明显下降，表明整个投资增长的压力还是非常大，房地产投资增速没有持续上涨，反而小幅放缓，工业投资仍面临去产能的压力。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称。

他预计，房地产投资很难持续大幅回升，三四线城市去库存压力还是很大；制造业投资也很难看到回升的苗头。目前只能靠基建来推动，但基建增速20%以上已经很高了，很难回到09年30-40%的水平。未来投资增速预计会保持在10%左右、低位平稳。

“二季度经济还是面临比较大的下行压力，货币政策要以稳为主，财政政策保持积极，更注重结构性调整。”刘学智表示。

5月房地产投资仍保持较快增长，但销售的高位下滑预示投资即将见顶。前五月全国商品房销售累计同比增速自前值的36.5%降至33.2%，新开工面积同比增速回落至18.3%；不过土地购置面积同比跌幅收窄至-5.9%，待售面积亦减少至7.22亿平方米。

中国工业增速图表： tmsnrt.rs/1UKA6Mu

中国房地产开发销售图表： tmsnrt.rs/1UKA1Za

**经济内生动力不足**

鉴于产能过剩局面没有根本改善，投资回报下降，加上公共部门投资挤出效应，民间固定资产投资前五月增速从前值的5.2%进一步降至3.9%，是整体投资增速下行的主要原因，也显现出中国经济内生增长动力不足的困境。

“民间固定资产投资依然不振，”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，虽然近期中央高度重视民间投资持续恶化的现象，但短时间内很难出台有效政策来扭转持续下滑的势头。

章俊认为民间投资对经济冷暖的敏感性更高，此轮经济复苏小周期更多的是政策性因素推动，因此在看到国有企业投资大幅反弹的同时，实体经济内生性增长动力依然不足，很难激发民营企业的投资热情。此外，传统意义上对民营企业开放的竞争性行业都存在产能过剩的问题，以及希望进入的又存在行业准入门槛过高等一系列困难，所以这些都造成民间投资下滑比较严重。

“随着未来稳增长政策力度减弱并逐步退出，如果民间投资不能接棒，则经济增速会重新进入下行通道。”他指出，政府应该继续加大针对民营企业的政策扶持，包括减税，开拓新的低成本的融资渠道，以及推进改革降低垄断性行业的门槛来引入民营企业等。

华融证券市场研究部总经理马兹晖也认为，未来若要改善民间投资，需要降低经营成本和投资成本，并开放之前对民营资本相对封闭的领域。民企作为市场主体，其利润导向更强烈，如果投资没有回报，仅是督查的方式肯定不能解决问题。需要降低民企的税负成本，营改增的效果还需要进一步观察，但从目前反馈的情况看还没有那么明显。

统计局发言人盛来运指出，民间投资增速之所以回落，一方面原因是因为近年来工业品出厂价格持续下滑，尤其是部分产能过剩行业的企业利润增速可能会下降，一定程度上影响了投资的积极性。另一方面，与某些行业上放开的力度不够大也有关系，还存在不少“弹簧门”、“玻璃门”，这在一定程度上限制了一些民间资本的进入。

但他同时强调，尽管固定资产投资包括民间投资增速比上个月回落，但投资结构继续优化、明显改善。投资确实对经济增长很重要，但是在现阶段投资结构的优化比投资总量的增长在一定程度上来讲更重要，符合产业发展方向的高技术产业和符合居民生活质量改善的生活性服务业的投资都在大幅增加。

“民间投资增速下滑本身就是显示经济中存在着内生的下行压力，但是下行的压力不一定等于经济必然出现下滑，这跟中国的经济结构的调整和动力转换是有关系的。”盛来运表示。

数据显示，2016年1-5月，民间固定资产投资116,384亿元，同比名义增长3.9%，增速比1-4月份回落1.3个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为62.0%，比去年同期降低3.4个百分点。

**财政政策将更积极**

从5月数据看，中国经济继续L型震荡，下行压力未有明显缓解，分析师认为在供给侧改革继续推进的同时，需求侧管理也不能缺席，货币政策空间有限，以对冲为主，而财政政策可能会有更多动作。

“在一季度货币政策相对宽松背景下，金融加杠杆所导致的系统性金融风险上升，二三季度货币政策会回归稳健立场。”摩根士丹利华鑫证券的章俊表示，“但鉴于实体经济需求依然疲软且内生性增长动力不足，政府更多的推动积极的财政政策来接棒稳增长，以期增强政策的有效性和针对性。”

他指出，最近财政部表示中国政府债务仍有一定举债空间，在一定程度上释放了下一阶段政策重心向积极财政政策转移的信号。而积极财政政策的落实和推进依然需要货币政策来配合，因此未来货币政策在回归稳健的过程中不会明显收紧，形成“紧信用+货币和财政双宽”的政策组合，从而在实际层面对包括房地产在内的大类资产形成去杠杆的效应。

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸也指出，5月工业生产缓中趋稳，但投资需求依然疲软，6月以来主要城市地产需求仍在走弱，意味着经济依然下行承压。财政部表态政府可加杠杆，发改委、交通部印发计划部署基建投资，意味着未来短期财政政策或更为积极。

中国财政部此前表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。

而刚刚公布的财政收支数据显示，中国5月财政收入增速较上月大幅放缓，财政支出急剧增加，但1-5月整体来看收支增速基本平稳。未来经济下行压力仍在，预计政策性减收效应还将进一步显现。

对于货币政策，招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为短期有降准可能。他称，地方投资增速续创有统计以来的新低9.6%，民间投资继续大跌至历史新低3.9%，表明中央财政发力对地方和民间投资的带动作用愈来愈差，未来政策前景的不确定性可能影响了投资主体的投资意愿，单纯继续发力稳增长的空间有限。

他预计二季度GDP增速明显低于一季度，向潜在增长率回归，这将拉低均衡目标利率，有利于营造宽货币环境，货币政策在继续保持总体稳定基调的同时，降准概率正在逐步上升。（完）