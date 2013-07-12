分析师看中国6月信贷和M2数据

路透北京/上海7月12日 - 中国人民银行周五公布数据显示，6月新增人民币贷款8,605亿元，高于此前路透8,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，路透调查中值为15.2%。

央行数据并显示，中国6月末人民币贷款余额68.08万亿元，同比增长14.2%，高于14.1%的路透调查中值。

初步统计，2013年6月社会融资规模为1.04万亿元人民币，比上年同期少7,427亿元。

6月末外汇储备余额则为3.5万亿美元，路透调查中值为3.35万亿美元。

主要数据:

--中国6月新增人民币贷款8,605亿元，路透调查中值为8,000亿元

--6月末M2同比增长14.0%，路透调查中值为15.2%

--6月末人民币贷款余额同比增长14.2%，路透调查中值为14.1%

--6月末外汇储备余额则为3.5万亿美元。

以下为市场人士的评论:

--国开证券宏观经济研究员 杜征征：

6月新增贷款比月末时的预期多一些，但较市场上月中旬的预期要低一些，有所收缩应该是流动性紧缺导致的，我预计票据融资的规模被压缩了。此前中国高层提出稳增量，盘存量，表明政府对经济增长放缓的容忍度提升了，我们由此调降今年全年新增贷款预期到9万亿以内，此前我们认为这个值将达到9-9.2万亿元。我们认为盘活存量的路径一个是信贷资产证券化，另外是提高贷款周转速度。

我们预期存款准备金率和利率短期都不会有所调整，不过如果未来经济增长下滑至7%以下的水平，那还是存在宽松的可能性。短期看，监管层料主要运用公开市场调节银行间流动性，此前公开市场已经连续三周暂停操作，不过我们认为，随着缴税时点逐渐渡过、15日存款准备金清算到来，下周可能迎来公开市场重启的窗口，央行可以先地量、小量的方式发行一点央票或者正回购，试探市场反应。

--中国国家信息中心首席经济师 范剑平：

狭义货币增速M1低于广义货币增速M2本身是经济收缩标志，广义货币降1.8个点，可是狭义货币降2.2个点，收缩中货币活化力度减弱，经济下滑的货币基础已经形成，预计年内经济活力偏弱。

--中国社科院中小银行研究基地副主任 游春：

从央行信贷数据来看，6月份新增信贷基本符合预期，再结合之前发布的经济数据来看，表明宏观经济还在疲弱下滑之中，此外亦表明贷款需求不足。

而从社会融资数据来看，票据融资有所下滑，可能与监管收紧有较大关系。M2（增速）下降较多，对银行来说也要加强对自身流动性的管理，不断改善期限结构。

结合近期李克强总理的讲话，预计未来在保持货币政策连续性与一致性的基础上，可能会体现出一些灵活性。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红:

M2同比增速下降明显，和6月债市整顿、货币市场资金飙升等有较大关系，贷款投放进度放缓，同业资产调整、票据业务清理、资金空转现象减少，带动M2开始和央行的调控目标接近。

接下来央行应该会做更细的文章，前六月的清查仍会继续，从盘活货币存量角度看，监管层会更主动去引导贷款投向，通过监管等手段推动商业银行改善期限错配等问题，而货币政策方面应该会维持稳健。

考虑到外汇占款增速的放缓，公开市场应该不会有大幅的回笼，应该会稍稍意思发行一下央票，而随着机构警惕性的提高，资金利率应该也不会出现此前大幅飙升的状况。

--广发银行高级交易员 颜岩：

6月社会融资规模1.04万亿，符合预期，增速明显下降。而由于年初的高增速，上半年社会融资累计规模同比增长达到30%以上。下半年，我们预计融资规模还会继续回落的趋势，其中委托贷款、信托贷款等回落幅度可能较大。但经济运行中的资金供给是充足的。

同期M2增速明显低于预期，6月份存款增速大幅下降应该是主因。大量的表外资产回表受到限制，导致人民币存款增加仅1.6万亿。结合6月份央行对流动性的管理思路，预计未来M2将会回落至14%以内，接近13%的目标。

M2增速下来了，应该是管理层更希望看到的，当前货币政策的有效性得到验证。未来央行的政策不会有明显方向性改变，因此虽然货币供给过多的压力减小，但数量型的刺激也不会出台，推进改革，积极的财政政策和产业政策才是解决目前经济问题的良药。

--兴业银行宏观分析师 肖丽：

M2数值回落符合预期，我们之前看14.1%。去年基数高，季节性特别明显。今年6月，流动性超级紧张，市场利率飙高，管理层对自营和理财账户之间交易也有一些规定，对各类资产的配置都造成了制约。资产增长不起来，M2的同比增长也不会很高。

M1同比增速较上月减少得也很明显，主要是之前的水平已经偏低了。增速下滑应该跟M2的原因类似，存款增不起来什么都回不去。从另一个角度也说明，企业活期存款少，经济确实不好。

信贷基本上是按节奏投放的。而社会融资总量下来了，算下来非信贷的部分只有不到2,000亿元，从另一个角度也说明，6月资金成本真是高，放信贷都会觉得成本高。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

6月份是季度末，M2和融资总量一般都会比4，5月份要多。这次的新增贷款基本在8,600亿基本是在预期内的，但是社会融资比去年6月份少了7,000多亿。M2下降到14%其实是个利好，今年的目标是13%，现在控制的越好，将来动用增量的空间就越大。至少在第三季度，货币政策依然是持稳。

央行的流动性管理和其他的配套监管政策对于6月份的非贷融资来说就是急刹车。这点从票据融资这块体现的最明显。票据融资减少了2,600多亿，去年6月份是增加3,100亿。除了票据之外，其他的非贷融资都基本比较稳定。这表明央行的流动性管理还是具有针对性的，没有过多影响到实体经济正常的融资需求。

二季度末，某些行业的终端需求已经有了些恢复的迹象。如果下半年一些基础建设项目的投资如棚户区改造、铁路投资、节能环保、智慧城市等能够上马托底，今年的经济增速基本还是能够达到7.5%。

中国现在面临的问题更多还是结构性的，所以货币政策作总量刺激效果其实很有限。相应的财政改革、产业政策需要跟上，不同的行业需要区别，该鼓励的鼓励，该限制的限制。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

总的来看，6月的信贷数据算是比较正常的，M2增速下降，应该主要是反映了外汇占款增速放缓的影响。

经济下行是个客观的现实，但政策不会逆转这种下行趋势，也就是说不要指望有力的刺激或放宽。现在市场上有所谓温和的放松预期，将安居房、棚户区改造、以及铁路建设投资等理解为温和的刺激政策，是不对的。而且这些措施应该也不会对经济马上产生实质性的影响。

具体到政策执行上，央行对流动性的管理应该会恢复正常，以后应该不会再出现6月那样流动性紧张的“事故”。

--澳新银行中国经济师 周浩：

M2降速明显，说明央行之前的政策还是非常有效的，控制住了银行间(同业业务)就控制住了M2，预期未来流动性会收紧，银行间资金和债券的(利率)中枢，都会有所提高。

社会融资规模的新增继续下降，但贷款的占比在继续提高，说明那些影子银行成份的融资也得到了有效控制，这对经济而言也并非坏事。

但随着货币供应的逐渐收紧，未来对央行货币政策放松的预期也提高了，比如降息和降准，且需要同时使用，因为如果流动性不改善，降息也达不到效果。

仍然维持对GDP增速的判断，二季度7.5%，全年7.6%。

--海通证券宏观首席分析师 姜超：

从信贷来看应该是符合预期，M2增速是降得挺多的，这个应该是表外业务出现了明显的下降，和当月央行对流动性的态度也有关系，可以看到融资总量大幅下降，同比少了7,000多亿，对整个表外业务的压缩还是有效果的，央行(引导银行调整资产业务)达到了目的。

M1还是比较低迷，后续经济下行的趋势更加明确，政策未来还是会保持中性或者稳健的状态，不会放水。M2的增速还是高于年初13%的目标，而且回落才一个月，央行应该会很警惕，防止再次反弹。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南：

贷款跟预期差不多，6月一开始冲到一万多亿，后期压了压到8,000多亿。M2还是一个回落趋势，只是回落的幅度稍微大一些，后期还是往下吧。

6月份(流动性紧张)的事件也显示后期货币政策不会比前期宽松，而且资金流入也已经降下来了，也会影响到M2。我们之前预计全年M2同比增长12.8%，最近调整到13%多点，今天的数字还是在正常范围之内。

**相关背景**

--中国国务院上周发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，其中称该指导意见“确立的基本思路就是按照稳中求进、稳中有为、稳中提质的要求，继续执行稳健的货币政策，不因经济增速放缓转向宽松，也不因当前一时货币增长较快而转向紧缩，同时坚持有扶有控、有保有压的原则，着力调整优化金融资源配置，盘活存量资金，用好增量资金，有效推动经济结构调整和转型升级。”

--中国央行行长周小川此前在接受本地媒体专访时表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 林高丽)

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