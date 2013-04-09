分析师看中国3月CPI和PPI数据

路透北京4月9日 - 中国国家统计局周二公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查中值的上涨2.4%。分析师指出，目前的通胀应该和经济温和复苏互相匹配，毋需太多担心。货币政策料以静待变.

主要数据:

--3月CPI同比上涨2.1%(路透调查中值为上涨2.4%)，2月为上涨3.2%

--3月PPI同比下降1.9%(路透调查中值为-1.8%)，2月为下降1.6%

--3月CPI环比下降0.9%，PPI环比持平

--3月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨1.8%

以下为市场人士的评论:

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

通胀低于市场预期，主要是食品价格下降，原因是季节因素和疫情事件冲击。目前看，事件冲击对通胀节奏有一定影响，二季度通胀略低于此前的预期，三季度通胀的压力有所增加。这个通胀数据由于背后有事件冲击因素，应该不会导致央行对通胀形势的判断发生变化，短期内改变货币政策取向的可能性下，维持二季度货币政策中性的判断，货币环境会保持稳定。

--海通证券研究所首席宏观债券研究员 姜超：

CPI涨幅2.1%远低于预期，但和我们2.2%的预期也比较接近。4月上旬食品价格已经有企稳迹象，4月CPI同比可能在2.3%左右。PPI下跌1.9%和预期也差不多，但总之是负值，仍表明经济还是比较弱的。

未来一段时间通胀超预期的风险明显下降，应该不会对通胀有过多的恐慌。上半年通胀率估计在3%以内，央行货币政策预计不会收紧，保持现状、维持中性。

--光大银行首席宏观分析师 盛宏清：

未来通胀是可控的，不会太糟糕，未来三个月估计在2.0-2.8%之间，全年在3.05%左右。猪流感和禽流感疫情对肉制品价格的下拉作用是很大的，而且随着天气转暖瓜果蔬菜价格也会下来，未来食品价格不会成为通胀的很大的推手。

货币政策预计将保持中性，资金面会保持一种中性较为宽松的局面，目前政策不会大动。

--汇丰大中华区首席经济学家 屈宏斌:

通胀CPI低于预期，说明2月份的通胀回升是临时性的反弹，中国通胀并非主要的宏观风险，这个低于预期的通胀数据，为未来几个季度保持中性到偏宽的货币政策的力度留下了充裕的空间。

PPI仍然处于偏冷的区间内，一方面说明上游的通胀压力仍然不大；同时说明中国产业尤其是上游产业仍然有供大于求的局面，为了使工业尤其是中上游的工业状况改善，必须在支持内需方面，尤其是在投资必须的基建项目的后续方面的政策上，要加大力度，使得企业的需求有所改善。

--湘财证券研究所宏观研究员 罗文波：

数据基本符合我们预期，从统计局环比数据的统计模型一拉就大致可以判断出来。猪肉价格降的比较厉害，禽流感疫情对CPI的冲击从3月数据上还看不出来，从4月前两个星期来看冲击也比较小，冲击对禽和肉的价格影响是负面的，但对于蔬菜的价格正面，如果说有疫情冲击因素的话可能会在未来一至两个季度才能显现出来。对CPI的总体影响还是往下，因猪肉价格占的权重比较大，现在看4月的CPI数据可能在2.4%或者更低的位置。如果没有禽流感疫情冲击的话，预计三季度CPI涨幅可能会到3%左右。

PPI方面，整个大宗商品价格决定了工业品价格基础，PPI全年变动可能在零左右。从现在到年底这段时间，可能是未来三年经济表现较好的一段时期，对今后几个月的需求看的比较乐观一些。

--联讯证券宏观及固定收益研究组：

若抛开春节引起的高频波动的话，则一季度CPI平均值在2.4%左右的水平，从去年三、四季度的增速1.9%、2.1%始数据仍呈总体见底回升的态势。但这种回升相对平缓，亦说明供给瓶颈的缓解对CPI波动的抑制作用，我们预计CPI后期仍然保持底部微升之势，但仍保持较低水平。目前H7N9可能对CPI后期出现负面影响，但事件难以评估，作最悲观的考虑的话，CPI的明显上升趋势有可能在三季度才出现，但由于H7N9加速供给收缩，下半年的上升趋势有比较剧烈的可能。我们暂维持政策维持中性，四季度因单月CPI较高而出现微缩的观点。

PPI的同环比增速出现回落，这次回落有工业品疲软的因素，亦有翘尾因素下行的因素。但总体来看，考虑到年内全球经济有可能匀速运行，基数红利下降等情况，PPI短期上行的动力不足，短期内的最大不确定性为国内的政策是否可将弱复苏演变为强复苏，若弱复苏延续的话，则PPI有可能提前进入低速区间，亦宣告第一阶段的上涨接近完结，而PPI还将在四季度左右迎来第二阶段的成本推动式上涨，经验表明第二阶段的上涨往往更加剧烈。但短期PPI或呈L型震荡。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

3月CPI涨幅低于预期，显示目前无论是从国内的需求和供给，以及海外原材料价格的情况看，通胀压力并没有之前预期的那么大。

PPI同比仍为下降，显示企业景气仍有待复苏，仍存在库存压力。但降幅并没有进一步扩大，亦显示经济已经企稳。

从3月的CPI数据看，央行之前担心的通胀压力应该得到缓解。央行之前也提到未来物价走势有不确定性，如果CPI涨幅下降的厉害也不是什么好事。央行在春节之后的公开市场操作只是单向的回收流动性，我们预计，未来将转为双向操作。而央行否会动用其他货币政策工具，则要等待更多经济数据出来以后再看。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南：

整体上比预期低很多，之前大多预期CPI在2.5-2.6%之间。环比CPI跌了0.9%，这要比过去几年春节后一个月的CPI回落幅度都要大。主要是两方面因素，一是一些特殊因素，如国际商品价格偏弱，国内猪疫情、禽流感等事件让肉类价格下降，并传导到饲料和上游农产品；另一方面也说明国内经济需求还是偏弱。

近期新一轮的地产调控，也对未来需求恢复有负面影响，中长期、下半年有些供应面的短期因素消散，届时的通胀势头更多要看整体经济的走势。不过3月通胀回落较快可能是阶段性的，政策重心可能还不会那么快就从关注通胀回到担忧经济复苏动力上来。预计全年CPI上涨3.2%左右，CPI可能要到下半年、8月份左右会升到这个平均水平以上。年内预计不会加息。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据均低于我们预期。CPI低于预期最主要的原因是食品价格的大幅回落，特别是3月下旬猪肉价格的加速回落。2月CPI公布后大家对通胀比较担心，但最新数据表明2月数据是扰动。在经济整体弱复苏的情况下通胀不是今年主要矛盾，我们维持全年3%左右的判断。去年基数前高后低，今年通胀会呈现前低后高的走势。

PPI连续多月负增长跟当前主要矛盾有关，由于大量产能过剩，在需求弱复苏的情况下，价格还有下跌压力。2,3月数据跟国际大宗商品价格高位回落也有一定关系。今年PPI勉强能看到正增长。

现在通胀问题不大，但未来有不确定性，我们总体认为，除非经济强复苏大宗商品价格暴涨，目前的通胀应该和经济温和复苏匹配的，不用太多担心。

今年最重要的不是防范经济过热，而是采取灵活政策，防止热钱流入。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

上月难以理解的价格暴涨让市场对通胀担忧再度上升，但更多的高频数据和猪肉等主要商品的价格走势表明，价格走势短期仍将向下。我们认为，从近期价格水平变动形势看，天气因素导致的农副产品价格走低趋势在延续，猪肉等禽肉价格受疫病事件影响，价格仍将低迷，价格短期压力不大。

至于股票市场，走势还是朝下的。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

通胀比预期低很多，肉禽价格下降，疫情又是雪上加霜，导致价格跌得很猛。短期来看，通胀已经不是问题。2.1%的同比增速是很低的水平，不见得能维持得住，但大涨可能也不大，更可能是小幅往上走的趋势。

不过另一方面PPI的弱势也说明经济动力不强。一季度数据市场预期已经充分反应，即不会有太多惊喜，仍然维持弱势格局。如果政府立志转型不搞基建，而企业投资又一时难以起来的话，经济疲软的时间段可能会拉长。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。

--中国央行称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

--中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

--国务院总理李克强称，中国经济的“升级版”应是全面的，还是要立足于扩大内需实现升级，在扩大开放中扩大内需。并强调要把握好宏观政策，统筹考虑，避免中国经济发生大的波动。

--经济合作暨发展组织(OECD)称，预计2013年中国经济应会增长8.5%，2014年增长还将加快。近期中国经济面临的最大风险是通胀与出口需求。若按当前投资与改革速度计算，这个10年平均经济年增速料为8%。(完)

(发稿 北京新闻部; 审校 林高丽/张喜良/黄凯)

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