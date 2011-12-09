分析师看中国11月工业、投资及零售

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京12月9日电---中国国家统计局周五公布,11月规模以上工业增加值同比增长12.4%,低於路透调查中值12.8%.但环比仍微幅增长0.91%.
1-11月,固定资产投资同比增长24.5%,亦低於路透调查中值24.7%;环比则下滑0.19%.
不过,11月社会消费品零售总额同比增17.3%,高於路透调查中值16.9%;环比亦增长1.27%.但若扣除价格因素,今年前11个月社会消费品零售总额实际只增长11.4%.
以下为市场人士的相关评论:
--渣打银行高级经济学家 王志浩:
(硬着陆)风险很明显.政策已经开始明显转向,这令人受到鼓舞.显然面临来自欧洲的政策风险,但看来他们多少已团结在一起.房地产方面的政策似乎没有变化,因此该行业在明年第一季很可能出现硬着陆.
第一季的增长会非常慢.我们预计第一季环比年率大约是增长6%.必须看到就业出现严峻局面,才能够开始讨论硬着陆.硬着陆这个词很暧昧,无法给予定义,但是一看就知道怎麽回事.
--莫尼塔(上海)投资公司分析师 乔永远:
固定资产投资和工业产出的增长速度都慢于预期,表明实质经济需求在恶化.
这些经济活动数据和通胀数据,或许意味着北京方面势必将进一步采取宽松举措,刺激经济.
但我仍然认为现在断言将全面放宽货币政策还为时过早,因外部需求趋软尚未立即威胁到国内经济,我们还需要观察未来几个月的数据情况.
--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:
不管是具有前瞻性的PMI指标,还是工业生产和投资数据,均显示经济增长开始在放缓.而且从其他影响因素看,包括海外经济环境和接下来要公布的贸易数据,肯定表现也不会太好,而且越往後出口会越困难.
目前经济软着陆趋势正在形成,但明年货币政策需要进一步放松,这样才能解除硬着陆的风险.我们预计明年会大幅下调准备金,估计全年至少调六次.
--海通证券宏观分析师 刘铁军:
数据基本在预料之中,预计明年一二季度GDP继续回落,上半年工业还会加速调整,增速可能降至11%左右.结合上午的通胀数据来看,通胀已不是首要矛盾,保增长成为首要目标,基於政策对冲的角度,保增长需要货币政策进一步放松,财政政策更加积极.不同于以往的是,转型的长期目标使得政策手段更注重结构针对性.
--交通银行高级宏观分析师 唐建伟:
数据跟预期基本一致.从PMI创新低,跌倒荣枯分水岭之下也可以看出,以工业为代表的制造业,受外部需求放缓的影响,增速回落.
而消费仍保持稳定增长,我们看到今年下半年汽车的销售摆脱了年初限购政策的影响,销售量逐步企稳.而农民收入也逐步增长,这对启动农村消费很有好处.
我们预计内需将保持稳定增长,这对中国经济增长保持平稳,避免"硬着陆"将起到重要作用.
--银河证券宏观经济分析师 张新法:
工业投资看,均为中国经济下滑的明显迹象,而且下滑有所加速.投资环比出现负增长,显示投资後劲不足,因为到年底投资项目执行的差不多,新开工增长又放缓,而且保障房亦已在10月实现开工,所以投资下滑明显.预计明年投资将继续下滑,政府调控可能会将一些"十二五"项目提前建设.
预计未来货币政策是边走边看,信贷方面由持续紧缩转为陆续放松;预计年内还会继续下调准备金率,不排除未来会降息,时点取决於经济下滑程度.财政政策方面,预计将继续实行结构性减税,如房产税有可能进一步出台政策.
--中国国际经济交流中心研究员 张永军:
工业增加值的下滑比较明显,这与前期公布的PMI先行指标回落,以及外贸不振相吻合,进一步验证了中国经济下滑的趋势.
尽管如此,经济整体下滑的态势仍属比较平缓,属於可接受的范围,政策还没有到不得不大幅调整的地步,但下调存准的可能性在加大.
--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:
数据符合预期.在PMI数据出来的时候,我们测算49.0的PMI值对应的工业增加值为12.4%,实际结果是一致的,它集中反应了内外需同时放缓所带来的实体经济压力.
固定资产投资基本稳定,符合这一数据的一贯特征.
消费同比增速加快了一个百分点,但环比折年率基本持平於上期;根据经验规律,随着通胀的回落,实际消费增速会有适度回升的趋势.
整体而言,经济数据回落没有进一步加速,这就是一个好消息.
--工银瑞信首席经济学家 陈超:
经济数据基本符合预期,不出意外.工业增速下滑得有点快,如果下滑到12%以下就会比较麻烦,不过跟PMI表现出来的趋势是一致的.
经济增速仍在逐步放缓,但还不应有"硬着陆"的担心,"硬着陆还不至于,还不用担心."
不过会担心明年的房地产方面,投资是不是会大幅下降,还有房地产销售下降.房地产方面今年没有问题,关键是明年.因为今年新开工面积还是挺多,包括保障房建设,而今年很多房地产商都是去年拿的地.
政策方面会延续微调的基调,不会全面放开.但稳增长可能放到更重要的位置.因为起码到明年上半年,通胀会逐步放缓.
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
消费的数据较预期更乐观一些,这也说明消费对经济的推动力较前期有所回升.不过受货币政策的滞後效应、节能减排等因素影响,工业增加值增幅要低於预期.
但是综合来看,我们认为国内经济并未出现大幅下滑趋势.预计明年全年经济增速在8.5%-9%的区间.
--西南证券首席经济学家 王剑辉:
投资回落的趋势是明显的和健康的,没有太大的波动;工业增加值稍微低一点,这也是前期紧缩政策影响下的结果,我们预计直到明年的2月前,工业增加值都将维持在阶段低点,明年3月後将会回到13-14%的区间.
消费是比较令人担心的一块,17.3%的增速如果扣除掉物价的因素,实际增长可能不到12%,这个速度是不利於消费的可持续增长的.特别是明年一系列刺激消费的政策也结束了,如果财政政策方面没有出台新的鼓励措施,加上房地产的调控和汽车的限购,明年消费这个方面不太乐观.
**相关背景**
--国家统计局稍早公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%,并创下13个月新低;环比则下降0.2%,此前曾连续七个月环比小升.当月PPI同比上涨2.7%,环比下滑0.7%.
--中国社科院本周三称,今明两年国内总体经济增速虽有所回落,但仍运行在平稳较快的增长区间内;预计今明两年中国国内生产总值(GDP)分别增长9.2%和8.9%.
--中国国家发展和改革委员会下属的宏观经济学会秘书长王建预计,包括今年在内的未来三年,中国经济增速都将维持下行趋势,GDP增幅分别达9%,8%和7%;而稳增长和抑通胀仍是明年中国宏观调控的重要任务.
--全国人大财经委副主任贺铿日前表示,明年中国经济形势不乐观,而楼市调控是经济是否硬着陆的关键.在宏观政策的实施上,他建议财政政策定调稳健,货币政策定调灵活.
--中国官方11月制造业采购经理人指数(PMI)自2009年3月来首次降至49%的荣枯分水岭下方,在宏观调控累计效应叠加外部经济低迷的作用下,四季度经济增速续回落已成定局.而反映中小企业信心的汇丰PMI终值亦大降至47.7,创32个月新低.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红
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