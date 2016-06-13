即时观点：中国5月工业和消费增长平稳 投资增速放缓经济下行压力仍大（更新版）

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路透北京6月13日 - 中国国家统计局周一公布，5月规模以上工业增加值同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增10%，和路透调查预估中值5.9%和10.1%基本相符。

统计局并公布，1-5月固定资产投资同比增长9.6%，逊于路透预估中值10.5%，并创十六年来新低。

统计局在新闻稿中指出，国内经济结构调整阵痛仍在持续，经济仍存在下行压力，下一步将推进供给侧结构性改革，更加重视创新驱动和支持实体经济发展，努力确保经济运行在合理区间。

主要数据:

--5月规模以上工业增加值同比增长6.0%， 路透调查中值为5.9%

--1-5月固定资产投资同比增长9.6%， 路透调查中值为10.5%

--5月社会消费品零售总额同比增长10%, 路透调查中值为10.1%

中国制造业PMI和工业增加值图表 tmsnrt.rs/1UKA6Mu

中国房地产开发投资和销售面积图表 tmsnrt.rs/1UKA1Za

以下为市场人士的评论:

--中金固定收益团队 陈健恒、范阳阳、唐薇：

5月经济数据总体低于预期，主要是固定资产投资大幅回落，其中最值得关注的是房地产市场可能出现向下拐点。向前看商品房销售放缓风险较大，房屋新开工和房地产投资面临继续下行风险，这意味着房地产可能继续走弱。

预计下半年基建投资也将高位回落，经济缺乏支撑，整体动能将继续下行。加上居民消费持续放缓，在通胀重心下移背景下，央行货币宽松力度或逐步加大，债券收益率下行空间也将进一步打开。在全球债市大牛市的背景下，下半年中国债市也将迎来牛市，目前是加仓良机。

--华融证券市场研究部总经理 马兹晖：

5月宏观数据整体来看还可以，基本符合预期。投资增速降幅较大主要是民营投资下降的比较厉害，因去杠杆、去产能需要主动压缩投资。对民营企业利润改善有所期待，当前经济投资回报率低、资金成本不低的情况下，压缩投资能够改善民企ROE的水平。未来若要改善民间投资，需要降低经营成本和投资成本，并开放之前对民营资本相对封闭的领域。民企作为市场主体，其利润导向更强烈，如果投资没有回报，仅是督查的方式肯定不能解决问题。需要降低民企的税负成本，营改增的效果还需要进一步观察，但从目前反馈的情况看还没有那么明显。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

5月宏观数据工业产出和消费相对平稳，但投资数据令人大跌眼镜，增长9.6%较前值断崖式下滑0.9个百分点并创16年新低。尽管中央投资增速提高到10.4%为13个月新高，但地方投资增速续创有统计以来的新低9.6%，民间投资继续大跌至历史新低3.9%，表明中央财政发力对地方和民间投资的带动作用愈来愈差，未来政策前景的不确定性可能影响了投资主体的投资意愿，单纯继续发力稳增长的空间有限。

其次，一季度信贷井喷包括地方债发行的放量，对投资的拉动作用似乎昙花一现，且一季度信贷放量后投资迅速降温并不合理，我们不禁要问天量信贷去了哪里？或许大量信贷资源被用于债务滚动而非投向实体。

地产投资保持较高增速，基建相对持稳，制造业投资下滑严重，去产能对制造业影响较大，地产对投资的驱动作用仍将持续，但独木难支，未来料整体投资继续下滑。

预计二季度GDP增速明显低于一季度，向潜在增长率回归，这将拉低均衡目标利率，有利于营造宽货币环境，我们认为货币政策在继续保持总体稳定基调的同时，降准概率正在逐步上升。

--民生证券宏观团队：

经济L型震荡，市场仍需等待。权威人士明确否定走老路的需求刺激，加上经济企稳，需求侧的财政货币短期难有大动作，供给侧或有更多地方推出落实方案。对经济来说，虽然没有进一步刺激，但因一季度的新开工项目和到位资金具有惯性，基建投资将对经济形成托底，呈现L型震荡。

对市场而言，经济和企业盈利边际改善最好的时候已经过去，而在退欧风险加剧、美联储加息预期下国内CPI短期下行也难以重新触发货币宽松压低无风险利率，需要等待供给侧改革实质突破提升风险偏好。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

工业增速缓中趋稳，投资下滑、基建独秀。5月固定资产投资增速回落至7.5%，产能过剩、有效需求不足令制造业投资增速大幅下滑，基建投资小幅回落但处高位、一枝独秀，房地产投资继续回落。而民间投资增速继续下滑，再创历史新低。

地产需求小幅回落。5月地产销售面积环比4月回升，但受高基数和前期一线城市限购政策影响，销量同比增速高位回落。而新开工面积增速也小幅下滑。

消费增速稳中趋降。5月消费增速稳中趋降，仍是中流砥柱。可选品中汽车一枝独秀，但其他品类鲜有亮点。经济依然疲弱，令消费也随之整体下滑。

5月工业生产缓中趋稳，但投资需求依然疲软，6月以来主要城市地产需求仍在走弱，意味着经济依然下行承压。财政部表态政府可加杠杆，发改委、交通部印发计划部署基建投资，意味着未来短期财政政策或更为积极。

--申万宏源宏观团队：

5月工业增长符合预期，制造业投资大幅回落，民间投资依然低迷，经济内生动力不足。房地产投资仍保持较快增长，但销售下滑预示地产投资三季度见顶，四季度下行；基建投资增速微升，企业降杠杆需要政府加杠杆对冲，预计基建仍将继续保持高位。

经济内生动力不足，维稳需加大政策落实。民间投资持续低迷，需要加大政策逆周期调节力度。供给侧改革背景下，企业降杠杆、政府加杠杆，需加大政策落实对冲经济下行压力。

--中航证券首席经济学家 许维鸿：

1-5月固定资产投资同比增长9.6%，创十六年新低，这个数据其实挺好的，反映出中国经济去产能、调结构已见成效。随着去产能、调结构的进一步推进，未来数据可能还会下行，对数据应该容忍。

宏观数据有时会骗人，调结构和稳增长虽然用数据反映，但最好用两个维度来考虑。首先是从国有经济和民营经济的维度看，稳增长更多是国有经济，调结构要民营经济。虽然数据可能还会下行，但是民营经济会起来。看看美国经济并没有想象的那么好，很多民间投资还是会回到中国。二季度以来民间投资正在增加，民营经济未来看好。

第二分区域来看，目前投资主要还集中在东南沿海，东三省和中西部地区民营经济投资仍不足。区域经济不平衡还很严重。对于这个问题，政府应该“甩手不放手”，中央给的钱要有底线思维，管民生就行了。地方的产业和产品决策让民营经济来决定就行了，不要让政府主导投资。

--民生证券固定收益团队：

5月工业增加值6.0%，固定资产投资回落主要由制造业投资拖累，对工业生产影响相对较小。从观测到的旬度高频粗钢产量和日均耗煤量看，整体工业生产不弱。

房地产销售回落至33.2%，回落3.3个百分点，但整体维持高增长，一线和此前销售过热的二线因限购和限购预期销售回落，但房地产市场整体仍呈现板块轮动特征，主要二三线城市库销比已低于上轮新开工企稳周期2012年7月时的水平，房企主要二三线城市补库存意愿强烈。房地产投资回升趋势短期并未终结，二三线城市投资企稳仍将带动全国房地产投资企稳回升。

民间投资继续下降，一方面与实体投资回报率下降有关，另一方面因民营部门融资成本仍高。从政策来看，民间投资集中于第二产业，去产能政策对民间投资影响更大。

整体来看，我们认为经济总需求并不弱。此前黑色金属价格大幅回落主要因复产的供给影响，需求并未明显下行，从高频数据看，焦煤价格持续上扬，受雨季影响较小区域玻璃水泥价格环比继续上行。房地产和公共部门宽裕流动性推动的基建投资上升趋势并未完结，经济弱企稳动力仍存。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

月度增长基本保持平稳，工业增速大体持平，但比预期还是略微偏低。总体来讲，依然在正常范围。投资增速有明显下降，表明整个投资增长的压力还是非常大，房地产投资增速没有持续上涨，反而小幅放缓，工业投资仍面临去产能的压力。

展望未来，房地产投资很难持续大幅回升，三四线城市去库存压力还是很大；制造业投资也很难看到回升的苗头。目前只能靠基建来推动，但基建增速20%以上已经很高了，很难回到09年30-40%的水平。未来投资增速预计会保持在10%左右、低位平稳。

二季度经济还是面临比较大的下行压力，货币政策要以稳为主，财政政策保持积极，更注重结构性调整。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

投资增速回落明显，主要是房地产投资和民间投资低于预期，民间投资增速3.9%非常之低，而在整个投资里民间投资是很核心的，从这个角度看，经济还是没有企稳，下行压力仍大。近期国务院对民间投资进行了专项督查，从5月民间投资增速加速下滑看，效果还没有显现，更多还停留在口号上，要从资金上进行更多支持，加快垄断市场开放。

房地产投资，可能已在年内高点，5月已出现下滑，房地产销售呈现疲态，但房地产新开工面积、土地购置指标表现良好，投资还会保持一定增速。

在供给侧改革的同时，也要部分需求管理。二季度GDP预计还能持稳在6.7%左右，但三四季度可能会下行至6.5%附近。政策上，货币政策空间也不大，一季度信贷大幅投放对经济投资拉动作用有限，接下来更多还是开放垄断领域，信贷倾向于服务业、民间投资。

--首创证券研发部总经理 王剑辉:

整体稍低于预期，尤其是投资和物价，投资还是缺乏信心，尤其是民间投资降幅明显，可能是一个比较明显的反应。由于终端产品价格上涨乏力，尽管PPI有改善，但还是在萎缩，使得对未来收益的预期下降，没有收益支持，虽然投资环境有利、资金充沛，仍然没有投资增长的意愿，对投资比较谨慎。

趋势上也是这个状态，整个经济是减速换挡的状态，对投资的刺激力度也不如以前，在没有找到方向之前，对投资没法加速。如果考虑月度数据来看，应该有回升空间，但实际上没有回升，所以改善市场预期方面的工作需要更多，尤其是制造业投资方面的信心预期，不过整体经济回落不用太担心。

政策方面，税收和各种税负等综合税负方面，还是要积极地减负，通过减少支出，改善经营环境从而改善收益预期。比如针对鼓励行业，降低进入门槛，如果税负减少到10-15%，就有信心增加这方面的投资。

--中国国际经济交流中心研究员王军：

5月份的投资和消费虽然都略有回落，但总体仍在管理层认可的合宜区间，经济数据整体波澜不兴，昭示政策的着力点仍在供给侧结构改革和双创方面，更着重于培育经济发展的长远动力，而对短期的月度高频数据保持稳定即可，也预示着短期内的政策变化不大，结合上周发布的CPI数据看，货币政策也不存在收紧的空间，预估会保持稳健。

二季度GDP增幅估计不会掉到6.5%以下。

**相关背景**

--中国国家主席习近平指出，当前中国经济发展正处于转方式、调结构的紧要关口，既是爬坡过坎的攻坚期，也是大有作为的窗口期。要把政策转化为行动，全力打好攻坚战。

--四项中国5月PMI指数三降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

--中国财政部表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。

--中国财政部表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。

--中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文更新今年宏观经济年度指标预测称，维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，并将固定资产投资增速预测上调0.2个百分点至为11.0%，出口增速预测下调4.1个百分点至-1.0%，CPI涨幅预测则上调至2.4%。（完）