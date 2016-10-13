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中国财经 | 2016年 10月 13日 星期四 10:16 BJT

中国9月人民币计价出口同比下降5.6% 进口同比增长2.2%--海关

路透北京10月13日 - 中国海关总署周四公布，以人民币计价9月出口同比下降5.6%，进口同比增长2.2%，9月贸易顺差以人民币计价为2,783.5亿元，同比收窄25%。

海关公布新闻稿显示，中国前三季度以人民币计价出口同比下降1.6%，进口同比下降2.3%；前三季度贸易顺差2.59万亿元，同比扩大0.6%。

海关并公布，中国9月外贸出口先导指数为35.8。新闻稿称，中国外贸出口先导指数已连续三个月环比回升，表明四季度出口压力有望减轻。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 李子木；审校 曾祥进)

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