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中国财经 | 2014年 8月 8日 星期五 11:23 BJT

中国7月出口同比增长14.5% 进口下降1.6%--海关

路透北京8月8日 - 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。

路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。

海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。

此前数据显示，上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.

9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。

以下为7月贸易数据详情：

指标 7月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 14.5 7.5 2.9-11 7.2 5.1

进口(%) -1.6 3.0 -4.9-6.3 5.5 10.9

贸易顺差(亿美元) 473 270 192-380 316 178.2

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn

（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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