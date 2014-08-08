中国7月出口同比增长14.5% 进口下降1.6%--海关

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月8日 - 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。
路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。
海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。
此前数据显示，上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.
9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。
以下为7月贸易数据详情：
指标 7月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) 14.5 7.5 2.9-11 7.2 5.1
进口(%) -1.6 3.0 -4.9-6.3 5.5 10.9
贸易顺差(亿美元) 473 270 192-380 316 178.2
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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