中国1-2月工业利润同比降4.2% 需求和价格下行双重施压

路透北京3月27日 - 中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%，因总需求和物价下行双重施压；不过降幅较去年12月大幅缩窄，利润降幅逐月扩大的趋势有所改变。

国家统计局周五公布数据显示，1-2月，全国规模以上工业企业实现利润总额7,452.4亿元人民币，同比下降4.2%；去年全年为同比增长3.3%，其中12月当月下降8%。统计局此次未公布单月利润数据。

国家统计局工业司何平解读称，产品出厂价格下降使利润明显减少，但利润降幅明显收窄，不过行业间差异分化明显。

“尽管1-2月份工业利润同比下降，但与上年12月份相比，降幅收窄3.8个百分点，上年四季度以来利润降幅逐月加大的趋势有所改变。”他表示。

他援引数据指出，1-2月，尽管原材料购进价格同比下降5.5%，主营业务成本因此减少约5,640亿元，但因产品出厂价格下降4.6%，主营业务收入减少得更多，约7,330亿元，两者相抵，工业利润净减少约1,690亿元。

浏览工业利润图表，请点选：link.reuters.com/fan44w

**行业间差异分化明显**

统计局数据还显示，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，一个行业持平，八个行业下降，一个行业由同期盈利转为亏损，一个行业亏损额同比增长。

“从行业看，行业间差异分化明显。一方面资源原材料行业利润下降较多，另一方面高技术制造业利润增长较快。”何平称。

1-2月，综合考虑油价大幅下降以及成品油消费税上调、价格回落等原因，石油和天然气开采业以及石油加工炼焦和核燃料加工业两个行业合计减少利润738.8亿元，为全部规模以上工业利润减少额的2.2倍。

“如果扣除这两个行业，规模以上工业利润同比增长5.8%。”何平并指出，与此形成反差的是，1-2月以计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业为代表的高技术制造业利润增长24.7%，增速比上年全年提高9.2个百分点。

民生证券宏观固收团队在数据点评中称，经济总需求和物价下行双重压力导致工业企业收入被“量”“价”双杀，而融资成本高企、劳动力成本刚性、存货跌价损失和资源企业亏损则是利润同比下行的主因。

“从收入端看，总需求和物价下行压力，企业主营业务收入不断下行，预计围绕着一带一路、冬奥会、区域协同等战略稳增长政策会更加积极；从成本端看，货币政策应继续宽松降低企业融资成本，降准降息仍可期待。”该券商表示。

在规模以上工业企业中，1-2月国有控股企业实现利润1,342.4亿元，同比下降37%；集体企业利润总额66.8亿元，同比持平；股份制企业利润4,739.5亿元，下降7%；外商及港澳台商投资企业利润1,842.7亿元，增长2.2%；私营企业利润2,895.9亿元，增9.1%。

同期，采矿业实现利润388.6亿元，同比下降62.6%；制造业利润6236.8亿元，增长2.2%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。