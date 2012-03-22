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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 14:05 BJT

中国经济今年料增8.5%--专家

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周四在国新办新闻发布会上表示，预计今年4%的CPI预期目标可以实现；如不发生全球性金融危机，且国内房地产市场大体稳定，2012年中国经济可能增长8.5%。他并指出今年财政货币政策应以防止经济大幅滑坡为重点，增强弹性灵活性。路透

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