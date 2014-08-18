永达汽车与易车和优信拍合作 打造二手车电商平台

路透上海8月18日 - 中国领先的汽车销售服务集团--永达汽车服务控股公司(3669.HK)周一宣布与易车网(BITA.N)和优信拍的战略合作，打造专业二手车电商平台，并推动公司传统业务与互联网的结合。

根据三方周一签定的战略合作协议，三方将首先共同出资5,000万元人民币成立合资公司，充分发挥各自的专业领域优势，打造一个专业的二手车服务O2O（线上至线下）电商平台。

同时，永达汽车亦将全面探索互联网和传统产业的结合，推动新车销售、售后服务、汽车租赁、汽车金融等业务向互联网的快速转型。永达将搭建新车和售后服务电商平台，发挥线下实体4S店的体验功能，通过线上线下互动，提高新车销售和售后到店服务机会。

易车网是国内最大的汽车互联网公司之一，业务包括新车、二手车的电商平台及数字营销服务等。而优信拍则是专业提供二手车竞价拍卖服务的网络平台。此前，易车网、优信拍和国内大型汽车经销商庞大集团(601258.SS)、联拓集团LAS.N分别组建了合资公司，拓展 O2O电商平台，服务于中国高速成长的二手车市场。

目前中国各家汽车整车厂已经与互联网电商平台合作，或是自建电商平台。例如上汽集团(600104.SS)3月启动的O2O电商平台“车享平台”，而北汽集团则与京东(JD.O)在新能源车方面的牵手合作，长安汽车(000625.SZ)则在阿里巴巴IPO-BABA.N的天猫网开设旗舰店。

但是，目前以4S店为代表的经销商网络仍占据汽车零售市场的绝对主流，电商平台往往只能给经营商带来潜在的客户线索，帮助经营商提高原来的潜客转化率。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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