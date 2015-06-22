中国国务院：促进跨境电子商务快速发展 合理增加消费品进口

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月21日 - 为打造新的经济增长点，中国国务院办公厅出台措施促进跨境电子商务加快发展，支持跨境电商零售出口企业融入境外零售体系，通过跨境电子商务合理增加消费品进口，并在财政金融、税收政策、电商支付等方面提供支持。
周六刊登在中国政府网的关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见称，支持跨境电子商务发展,有利于用“互联网+外贸”扩大海外营销渠道，扩大国内消费并增加就业，加快实施共建“一带一路”等国家战略。
意见提出，利用现有财政政策，对符合条件的跨境电子商务企业走出去重点项目给予必要的资金支持。为跨境电子商务提供适合的信用保险服务。向跨境电子商务外贸综合服务企业提供有效的融资、保险支持。
此外，继续落实现行跨境电子商务零售出口货物增值税、消费税退税或免税政策。关于跨境电子商务零售进口税收政策，由财政部按照有利于拉动国内消费、公平竞争、促进发展和加强进口税收管理的原则，会同海关总署、税务总局另行制订。
在电子商务支付结算方面，稳妥推进支付机构跨境外汇支付业务试点。鼓励境内银行、支付机构依法合规开展跨境电子支付业务。推动跨境电子商务活动中使用人民币计价结算。支持境内银行卡清算机构拓展境外业务。
据外管局此前数据，2014年跨境电子商务外汇支付试点机构累计办理跨境电子商务外汇收支17.0亿美元，净支出14亿美元；办理结售汇18.1亿美元，净购汇15.2亿美元。（完）
参看文件请点选 here
(发稿 黄凯；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。