阿里巴巴推“村淘合伙人”战略 掘金乡土电商市场

路透中国桐庐7月31日 （记者 Sue-Lin Wong） - 程永皓在近20年前离开了河南农村老家，本没打算再回去。现在他回乡了，这周在村里开了一家商店，帮助当地老乡网上购物。

程永皓不过是阿里巴巴(BABA.N)农村淘宝合伙人大军中的一位。阿里巴巴正在大举进军农村电商，中国的互联网巨头们向农村服务中心投入巨资，欲掘金这个规模为美国两倍的市场。

农村电商增长现已超越大城市，但今年第一季度阿里巴巴平台上的农村网络购物占比不到十分之一。阿里巴巴估计明年农村电商市场潜在规模为4,600亿元（740亿美元）。

阿里巴巴的对手京东(JD.O)也表示，发展农村电商是今年的一个重要策略。

尽管回报诱人，但几乎还没有谁从农村电商中获利。

“哪一天农村淘宝能够盈利，这个对阿里巴巴做一个业务的板块来讲不知道的，但是它有价值，客户她需要,”阿里研究院院长高红冰本月早些时候向记者们表示。

***“村淘合伙人”培训***

在获得回报之前，阿里巴巴必须先教会农村人口如何网上购物。农村人口通常年龄较大，较为贫困，而且对科技较不熟悉。

这就是程永皓和其他“村淘合伙人”的作用所在。

阿里巴巴正在进行村淘合伙人招募，这些合伙人将在各自的家乡开办服务中心，帮助当地老乡网络购物。

合伙人大多比较年轻，受过教育，也比较熟悉网络购物，他们要通过笔试、计算机测试以及面试。来自河南的一位申请人称，一批50个职位有一千多人申请。培训在当地政府的商务机构举行，为期2-3天，每组48人左右。培训生们会被问及他们的梦想，以及如何才能发挥出自己的潜力。

“我的梦想不大，想住在农村，为村民服务，让他们过跟城里人一样的生活，”29岁的程永皓说道。

让部分大学毕业生回流农村也符合中国政府发展农村经济的政策。

“有的站长是大学毕业生，有的在城里已经工作了几年，想回家，有的一直在村里，什么样的人都有，但基本上大家都从20到35岁，”与程永皓一起接受培训的邢贯杰称。

培训内容还包括阿里巴巴的企业价值观和历史；如何选择开店地点、开淘宝账户、在农村层面运营以及帮消费者选购产品。

“公司也会给我们压力去宣传，但很难，因为在这里大家都互相认识，他们也怀疑我的目的，”25岁的朱玲说道，她在浙江省经营一个服务中心。

阿里巴巴拒绝透露已培训了多少“村淘合伙人”，但称计划开办逾10万个农村服务中心。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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