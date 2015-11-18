中国将加强和规范网络交易商品质量抽查检验

路透北京11月17日 - 中国国家工商行政管理总局（工商总局）周二称，中国将加强网络交易商品质量监督管理。此举旨在寻求根除困扰阿里巴巴等企业的低质和假冒商品问题，提升中国市场的整体声誉。

据工商总局网站发布的声明，工商总局将充分利用消费者投诉举报加强网络交易商品质量抽检，并要求第三方交易平台经营者协助相关工作。

阿里巴巴、京东(JD.O)和其他许多电商企业因旗下电商平台销售低质量和假冒商品而遭中国监管当局点名。中国政府渴望中国市场能够摆脱消费安全恐慌和知识产权侵权猖獗的困扰。

阿里巴巴尤其受到假货问题的冲击。工商总局今年1月抽检阿里巴巴旗下淘宝上销售的商品，双方对抽检结果发生了争议，阿里巴巴股价随后大跌。

工商总局称，对经网络商品抽检并依法认定为不合格商品的，工商行政管理部门应当责令被抽样的网络商品经营者立即停止销售，且第三方交易平台将负责移除相关商品。

京东发言人称，任何保护中国消费者的措施都是好消息。

阿里巴巴发言人称，阿里巴巴欢迎促进中国电商行业健康发展的监管措施。

中国国务院本月早些时候称，计划用三年左右时间，有效遏制互联网领域侵权假冒行为。（完）