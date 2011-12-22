特写：好花不常开 中国电子商务行业临近"寒冬"

焦点：英企加薪幅度料为2012年来最低 支持央行的经济放缓预测
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路透中国东风村12月22日电(记者 Melanie Lee)---这是个"麻雀变凤凰"的故事：江苏省一个以养猪和种菜为主的村庄实现华丽转身，变成了一个充斥百万富翁和豪华轿车的地方，而所有这一切都拜胶合板、创新和互联网所赐。
2007年，东风村村民孙寒爱上了瑞典家居巨头宜家IKEA.UL的设计风格，并决定在网上出售他自己生产的类似风格家具。
其他村民很快效仿，一个财富神话随即诞生。
曾经的菜地变成了作坊和店面。孙寒的两家网店每天都可收到200份订单，他占地超过一英亩的工厂则加大马力生产山寨版的宜家家具。
但不是每个人的故事都有美好的结局。
竞争的加剧引发了家具零售商之间的价格战。此外，淘宝商城今年大幅提升服务费更是雪上加霜，东风村一些羽翼未丰的家具企业被迫关门。该村有超过一千家淘宝家具卖家。
孙寒说："现在的竞争更激烈，我们需要不断创新，满足客户需求。"
东风村的另一名家具生产商王乐则对现状更加直言不讳。他说，当众人纷纷开始加工山寨家具时，也就基本没有利润空间可言了。
29岁的王乐说："每个人都生产类似的东西，价格又在下滑，这便形成了恶性竞争。"
他指着工厂车间里一个尚未完成的胶合板婴儿床说："你看到那个婴儿床没有？几年前，我可以卖到600-800元(95-125美元)，现在只能卖300元。"
**沦落**
东风村的沦落不禁让人联想到中国更广阔的电子商务行业的现状。这里曾经是私募和风险资本的"宠儿"，现在则将经历激烈竞争和整合洗牌。
大量资金的涌入和相对较低的门槛催生了众多电子商务企业，他们为吸引客户关注相互竞争。中国已经有2.5万家在线购物网站，经营商品从鞋子到垃圾食品，可谓五花八门。
研究咨询机构上海睿析科技(RedTech Advisors)的董事总经理科伦德尼(Michael Clendenin)表示："每个私募投资者往往都认为，可以在中国复制亚马逊模式。大量资本的涌入引发了行业竞争。"
中国有1.73亿网购民众，今年电子商务行业商品交易总额预计将超过7,500亿元(1,180亿美元)，远远高於越南的国内生产总值。波士顿咨询公司在最近的一份报告中称，中国有望在2015年成为世界最大电子商务市场。
尽管电子商务市场前景看好，但分析人士警告称，该市场暗藏危机。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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