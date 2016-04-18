中国财政部：跨境电商进口第二批清单公布 可满足国内大部分需求

路透北京4月18日 - 中国财政部等十三个部门上周五共同发布跨境电子商务零售进口商品清单（第二批），清单共包括151个8位税号商品，是在4月7日公布清单的基础上，根据有关法律法规，从支持跨境电商新业态发展、有利于电商企业平稳过渡的角度研究制定的。

财政部网站刊登的新闻稿称，两批清单涵盖了跨境贸易电子商务服务进口试点期间实际进口的绝大部分商品，可满足国内大部分消费者的需求，有利于跨境电子商务在前期试点基础上继续发展。新政对跨境电子商务长期健康发展是利好。

财政部称，“新政”的出台，明确了跨境电商零售进口商品的贸易属性，支持新兴业态与传统业态、国外商品与国内商品在更加公平的环境中开展竞争，有利于降低跨境电商对国内消费品产业、零售行业、外商对华投资等实体经济的冲击，支持传统业态应对新业态挑战进行调整转型，提高市场效率，促进共同发展。

针对“新政”将加重消费者税负的担负，财政部关税司有关负责人表示，由于此前行邮税存在50元人民币免征税额，消费者购买跨境电商零售进口商品相当一部分不用交税，“新政”实施后，客观上确实会提高消费者的总体税负水平。

但“新政”在税率设置上暂给予一定优惠，将关税税率暂设为0%，进口环节增值税、消费税暂按法定应纳税额的70%征收，大部分商品的综合税率水平为11.9%，低于调整后的行邮税税率和一般贸易进口货物的综合税率，对具体商品而言则是“有升有降”。

此外，“新政”有利于电商企业降低物流成本、缩短通关时间，电商企业可以化解部分成本，对母婴类等大众消费品的价格总体影响有限，不会给消费者带来太大负担。

财政部关税司有关负责人介绍，为避免工业原材料等商品通过跨境电商零售进口渠道进境，同时便于日常征管操作，政策实行清单管理。清单范围是结合跨境贸易电子商务服务进口试点情况，根据相关主管部门的意见进行汇总公布。清单中明确了商品涉及的许可证件、通关单等问题，这有利于跨境电子商务行业的规范发展。

中国4月7日发布的第一批清单共包括1,142个8位税号商品，涵盖了部分食品饮料、服装鞋帽、家用电器以及部分化妆品、纸尿裤、儿童玩具、保温杯等。

4月13日，根据国家食品药品监督管理总局意见，对清单中有关商品的备注进行了说明，明确目前跨境电商零售进口婴幼儿配方乳粉暂不需要获得相关产品的配方注册证书，从2018年1月1日起，在中国销售的婴幼儿配方乳粉必须依法获得产品配方注册证书；同时对“首次进口的化妆品”进行了解释。（完）