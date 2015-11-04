中国消费者今年“双11”支出将高于去年--尼尔森

路透上海11月4日 - 据咨询公司尼尔森（Nielsen Holdings）周三向路透提供的一份调查，中国大部分网络消费者今年“双11”的支出将高于去年。

尼尔森称，本月对中国逾1,000名网络用户的调查中，56%称相比2014年他们会在今年的“双11”花更多钱。三分之一的人称，可能与去年持平，6%称将减少花费。

尼尔森称，调查显示所有受访者今年的平均预期花费为1,761元，与2014年相比增加321元，增幅为22%。调查于10月16日至21日进行。

在中国经济放缓至逾20年最低之际，今年“双11”的销售趋势将被密切关注，以寻找有关个人消费的线索。官方数据显示，9月零售销售同比增长逾10%，但汽车销售等其他指标出现大幅下滑。

“消费者今年‘双11’计划花费更多并不令人意外，”尼尔森大中华区总裁严旋在声明中表示。“收入水平和互联网渗透率在中国持续上升，所以这是一个自然的进程。”

去年阿里巴巴旗下平台在“双11”期间录得创纪录的93亿美元销售额。（完）