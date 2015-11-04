中国消费者今年“双11”支出将高于去年--尼尔森

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月4日 - 据咨询公司尼尔森（Nielsen Holdings）周三向路透提供的一份调查，中国大部分网络消费者今年“双11”的支出将高于去年。
尼尔森称，本月对中国逾1,000名网络用户的调查中，56%称相比2014年他们会在今年的“双11”花更多钱。三分之一的人称，可能与去年持平，6%称将减少花费。
尼尔森称，调查显示所有受访者今年的平均预期花费为1,761元，与2014年相比增加321元，增幅为22%。调查于10月16日至21日进行。
在中国经济放缓至逾20年最低之际，今年“双11”的销售趋势将被密切关注，以寻找有关个人消费的线索。官方数据显示，9月零售销售同比增长逾10%，但汽车销售等其他指标出现大幅下滑。
“消费者今年‘双11’计划花费更多并不令人意外，”尼尔森大中华区总裁严旋在声明中表示。“收入水平和互联网渗透率在中国持续上升，所以这是一个自然的进程。”
去年阿里巴巴旗下平台在“双11”期间录得创纪录的93亿美元销售额。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。