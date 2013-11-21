商务部发文促电商应用 电商企业登上更大舞台

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月21日 - 中国商务部周四发布《促进电子商务应用的实施意见》，以提振电子商务领域的支出，从而拉动内需。

根据《意见》，到2015年，中国电子商务交易额将超过18万亿元人民币。去年中国电子商务交易额为8.1万亿元人民币。

据贝恩公司（Bain & Co.）的数据显示， 随着智能手机的兴起和宽带的普及，中国有望在今年取代美国，成为全球最大的网络零售市场。2012年，中国的网络零售额达到2,124亿美元，同期美国为2,287亿美元。

中国决策层急于提振消费和服务业，他们将这两个领域视为经济发展的未来。

《意见》称，到2015年，应用电子商务完成进出口贸易额力争达到当年进出口贸易总额的10%以上，网络零售额相当于社会消费品零售总额的10%以上。

“电子商务比线下零售能更快地接触到大多数消费者，同时还是日益增长的消费的主要有效方式之一，而且速度快。结合这两方面因素，我能理解其成为优先发展目标的原因，”波士顿咨询公司（BCG）驻中国合伙人Jeff Walters说。

商务部上述《意见》会令阿里巴巴等企业从中受益。路透尚未联系到阿里巴巴高层就此置评。

《意见》还会为实体店零售商向电子商业领域发力再添动力。中国最大的电子产品零售商苏宁云商 正在打造OTO模式，以便能够跟上发展潮流。

鼓励中小企业电子商务应用、加强对小企业应用电子商务的技术支持和人才培训服务等也是《意见》的重点任务。

“由于（中国）还有大量人口尚未转到网上购物，中国电子商务仍有诸多有待增长的空间，上升空间很大。”Walters说。（完）