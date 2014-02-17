《阳歌专栏》唯品会控股乐蜂网

**光伏贸易战重燃 天合光能推动行业整合**

美国国际贸易委员会(ITC)作出初步裁定，试图填补针对中国光伏电池双反调查的漏洞。我对此感到有些意外，我本以为中美光伏产品贸易纠纷会很快烟消云散。中国光伏产业整合仍在继续，报道称天合光能TSL.N控股一家规模小于自己的竞争对手。

美国国际贸易委员会的初裁让我有些意外，中国的不满倒不令我意外。我当然不知道幕后的故事，但至少表面看来中国似乎没怎么采取措施试图安抚西方的担忧。长达两年的光伏贸易战就是因为美国和欧洲指责中国光伏产品生产商获得不公平的政府补贴，比如低息银行贷款和廉价土地等。

中国不但没有试图寻找能够满足西方政府的解决方法，还大建新的光伏产品工厂，这些可能引发进一步的抱怨。天合光能控股湖北弘元光伏科技有限公司应该是令人欢迎的进展，但也可能引发新的紧张，因为天合光能可能没为这次收购投入多少钱，而湖北弘元本身可能也是一家国有企业。

美国国际贸易委员会裁定，使用台湾零件生产的中国光伏电池也可能违反自由贸易原则。这意味着双反调查将继续，今年晚些时候作出最终裁决。美国国际贸易委员会认定中国光伏厂商获得不公平的政府支持后，美国去年对中国产光伏电池征收反倾销和反补贴税。但使用台湾产关键零件的中国光伏电池并不在征税之列，德国光伏产品生产商SolarWorld的美国分公司希望美国填补这个规则漏洞。

SolarWorld显然对美国国际贸易委员会的初裁很满意，但其他人则没那么高兴。代表美国光伏电池安装企业的Coalitionfor Affordable SolarEnergy组织称，填补该漏洞会推高所有人的购买价格，因为超过一半的光伏电池产自中国。中国还未作出正式反应，但上月底呼吁美国停止调查，并表示严重担忧。

天合光能宣布，将从深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司手中收购湖北弘元51%股份。天合光能没有提到并购条款，这意味着该公司可能没出多少钱，甚至免费获得这部分股权。湖北弘元年产能只有50兆瓦，可能还在亏钱。

我从捷佳伟创的网站上看不出这是不是一家国有企业，但我觉得是，虽然捷佳伟创卖出湖北弘元股权可能是出于商业原因而非政治压力。捷佳伟创几乎不会考虑外国买家，中国也没有显示出鼓励市场更加公开和以商业为导向的迹象。在情况改变以前，预计紧张情势继续酝酿，拖累光伏产业的发展。该行业对全球未来能源安全至关重要。

一句话：美国国际贸易委员会的初裁将激化中美光伏产品贸易纠纷，对双方都无益。

**唯品会控股乐蜂网**

中国互联网企业并购又有新进展，报道称电子商务网站唯品会(VIPS.N)收购乐蜂网多数股权，这是该公司第一次大规模并购。唯品会是中国电子商务企业中为数不多能够获利的企业之一，但业务支出庞大，该公司现金并不多。因此我预测该公司很快将通过卖出股权或债券进行融资，为将来的并购筹措资金。

唯品会将斥资1.325亿美元收购化妆品和服饰购物网站乐蜂网75%的股权(公司声明here)。这是唯品会多元化的步骤之一，对其现有的服饰产品构成补充。这宗并购看起来不错，对唯品会现有的业务构成了补充，规模也不难消化。而阿里巴巴和百度等企业的并购则大不相同，他们往往出资几亿甚至10亿美元收购核心领域以外、并不十分熟悉领域的企业。

唯品会2012年上市，当时正值中国互联网企业上市冰点。投资者当年底开始意识到唯品会的价值，该公司股价在过去52周里上涨超过三倍。唯品会的市值达到64亿美元，成为纯粹从事电子商务业务的中国上市企业中市值最高的一家。排名第二的当当网DANG.N与之差距很大，市值只有8.5亿美元，数年来一直处于亏损状态。

唯品会的增长速度非常快，最新一个季度营收增长超过一倍至3.81亿美元，并回归盈利。但该公司的现金储备相对不多，只有2.8亿美元。百度、腾讯、携程网(CTRP.O)和搜房网(SFUN.N)等企业在过去18个月里通过发行可转债筹集了几十亿美元。

因此我猜测唯品会可能考虑融资计划，为入股乐蜂网和未来一两年其他并购融资。该公司可能出售股权或发行可转债。我的建议是发行可转债，利用正面的市场人气。我还建议唯品会继续买入对业务构成补充、规模类似的企业，比如处于困境中的凡客诚品。如果唯品会能够进行明智的并购，其上升可能加速，成为与阿里巴巴、京东商城和腾讯比肩的电子商务企业。

一句话：唯品会的首次大规模并购看起来不错，可能进行类似的并购，并进行中等规模的融资。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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