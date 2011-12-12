巴曙松：中国经济触底或在明年一二季度

中国已定调明年继续实施积极财政政策和稳健货币政策。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，明年中国经济将回归常态化中的''软着陆''，GDP增速还将陷入惯性回落，触底时间或在一二季度，三四季度将有温和回升。他周日在一券商策略会上并称，明年中国货币政策基调稳健，积极财政政策或成亮点。路透