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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 14:52 BJT

财政部：中国上半年财政收入完成预算过半

中国财政部周五公布，上半年累计全国财政收入63,795亿元，增幅同比回落19个百分点，主因经济增长趋缓、物价涨幅回落以及实行结构性减税。中国年初确定的财政收入预算目标为11.36万亿，上半年完成预算收入的56%。图为财政部部长谢旭人。

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