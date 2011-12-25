吴晓灵：明年或多次调降存准率 但不代表政策转向

《中国证券报》周一报道，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，央行明年会比较多地动用存款准备金率手段，如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降，央行必须要通过存款准备金率释放流动性，但这并不意味着政策的转向。她且认为最近人民币汇率波动是因为大量资金回到欧美自救，公众不应恐慌。路透