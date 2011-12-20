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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 07:16 BJT

温家宝：今明年出口退税等出口政策要保持基本稳定

中国政府网周二引述国务院总理温家宝在江苏省调研时的讲话指出，要稳增长、调结构、促平衡，把扩大内需与稳定外需结合起来，今明年出口退税等出口政策都要保持基本稳定。财政支出主要用於改善民生和结构性减税。他表示不仅要减轻企业负担，还要支持企业抓住机遇，加快技术改造。路透

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