中国经济结构调整的考验：主动降速还是失业梦魇

路透北京7月19日 - 中国经济结构调整的成败，可能取决于胡招(音译)和邓金东(音译)等工人的表现。

他们两人都参加了本周在北京举行的一场招聘会。胡招今年30岁，之前是一名工厂工人，想找份薪水更高的办公室工作。邓金东是平安保险的销售经理，想招聘销售人员。

他们代表着中国经济结构调整的两端。中国国家主席习近平和国务院总理李克强试图通过主动放缓经济增速来降低对投资的依赖，引导结构调整。而投资已经使得中国成为世界工厂。

中国领导人希望通过发展服务业，弥补工厂关闭导致的低迷，从而在避免失业急剧增加的情况下，巧妙地实施经济结构调整。

如果不能保住人们的工作，则可能威胁到社会稳定和经济繁荣，执政党认为这两者是其执政正当性的来源。

“如果制造业的持续疲软， 对就业的影响就比较大，”交通银行首席经济学家连平表示，“所以我觉得不能掉以轻心。”

随着政府引导经济结构调整，中国几十年来一直让其他国家艳羡的经济增速正在放缓。

实际上，过去10个季度中，中国经济有九个季度增长放慢，其中就包括今年第二季。中国第二季国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，虽然以发达国家的标准衡量该水平仍很高，但这却是全球金融危机以来，中国经济增速中第二慢的。

面对经济成长放缓，中国政府表现得很淡定，而且一直未明确提及防止失业急剧攀升的增长下限是多少。分析师们估计这个下限至少是7%。

但他们表示，就业将成为影响政策走向的关键变量，而非是增长率。尽管中国总理李克强曾谈到政府要保证经济增长率和就业率不跌破下限，但他并未明确指出下限是多少。

所以分析师们认为，如果失业人口蹿升，中国政府就将停止经济调整进程，并出台新的刺激政策来提振增长。

迄今为止表明，中国政府没有什么可担心的。

这场由市政府组织的北京招聘会的经理王跃虎(音译)称，随着制造业增长的放缓，更多的人在服务业找到了就业机会。

他说，“总体上看，就业市场是稳定的。”此说法呼应了近几周其他政府官员的表态.

2007年，服务业超越制造业，成为中国经济中最大的门类。服务业也吸纳就业最多的经济门类，其所提供的就业岗位占全国就业岗位总数的36%，相比之下制造业则为30%。

尚没有关于行业增速的数据，但从中国官方采购经理人指数(PMI)中可以看出，服务业的增速快于制造业。过去12个月中，服务业PMI一直徘徊在53.9-56.7之间，稳稳落在了50的荣枯分水岭上方，而制造业指数的波动区间则为49.2-50.9。

中国人力资源和社会保障部表示，今年上半年中国新增就业岗位725万个，较上年同期多增31万个。该部门还称，第二季岗位空缺与求职人数之比为1.07：1。

第二季制造业和建筑业岗位空缺数量均下降，而计算机服务、软件和地产业岗位皆增加。

官方失业率为4.1%。但民间部门分析师普遍认为该数据不可靠，主要是因为数年来失业率几乎没有变动，即便是在经济滑坡期。

北京当局担忧之处在于，若经济成长骤然失速，数百万制造业工人将失业。

在2008/2009全球经济危机期间，中国出口滑坡在短短数月内造成约2,000万农民工失业，促使北京当局祭出4万亿(兆)元人民币(6,450亿美元)刺激计划。然而这项刺激计划所遗留的债务至今还在努力消化。

习近平和李克强不希望重蹈覆辙。他们认为，中国13亿人口近年来在人口结构上发生的变化，意味着逾9亿的劳动力总量已经在萎缩，而这将在未来几年协助经济转型。

制造业就业岗位减少似乎不可避免，因作为经济改革的一部分，北京当局正在整顿产能过剩行业之中严重污染及亏损的企业。

官方制造业PMI表明，自去年中期以来制造业就业状况一直在下滑。

本月稍早有报导称，中国最大民间造船商熔盛重工(1101.HK)裁员8,000人，在公司自身快速扩张之后成为造船业滑坡的牺牲品。

全国人大财经委原副主任贺铿表示，城镇居民实际可支配收入增长乏力，为就业市场疲态提供了新证据。上半年城镇居民实际可支配收入同比增长6.5%，而同期GDP增长7.6%。

“这表明就业不充分，比官方数字描写的要差”他在本周一经济论坛的间隙对记者表示。

人力资源和社会保障部数据显示，2013年中国大学毕业生人数料将达到创纪录的700万人，但已确保得到就业合同的比例为数年以来最低。这是又一个令人担忧的迹象。

政府已通知国有企业增加雇佣毕业生，并提供了补贴以帮助他们开展新业务。

花旗集团大中华区首席经济学家沈明高表示，服务业能否弥补制造业放缓造成的经济低迷，关键要看政府向民资开放金融服务、保险、物流等行业的步伐有多快。

但即便服务业稳步扩张，很多制造业工人仍可能发现他们无法胜任新工作。Hu在北京招聘会上表达了这样的担忧。

“我不知道能不能找到合适的工作，”胡招表示，“我又没什么学历。”(完)

(编译 杜明霞/兰秀娟/我翔琼; 审校 王洋)

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