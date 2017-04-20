中国经济增长数据是否夸大？ 纽约联储学者提出“卫星观点”

路透纽约4月19日 - 纽约联邦储备银行周三的博客贴文显示，观察夜间中国明亮的程度，或可对其经济概况见微知著。

华尔街部分人士对中国官方国内生产总值(GDP)数据表示怀疑，声称中国高估了实际经济活动。

藉着人造卫星对中国夜间散发光线强度的测量，纽约联储经济学家克拉克(Hunter Clark)与Maxim Pinkovskiy，以及哥伦比亚大学经济学教授Xavier Sala-i-Martin得到这样的结论：2015年6月中国股市闪崩，两个月后人民币意外走贬，当年中国经济增长并未因此重挫。

“我们的研究明确指出，目前几乎没有立即的迹象表明中国增长遭到系统性的高估，”他们在“中国增长被高估了吗？”的博客贴文中写道。

他们对将近30个中国省级行政单位的研究显示，人造卫星所测量的夜间光线强度的成长，与GDP增长一致。

部分分析师以耗电量、铁路货运量与银行贷款发放量的平均增长率为依据，研发出自己对中国GDP的衡量标准，即所谓的“克强指数”。

这些以“克强指数”为基础的替代模型显示，2015年最后一季中国GDP增长率不到5%，甚至低于3%。纽约联储贴文中表示，这远低于6.8%的官方数据。

克拉克、 Pinkovskiy与Sala-i-Martin表示，“克强指数”三项要素的比重可能必须调整，以反映中国经济正在经历的结构性变化。

“事实上，我们对2016年中国经济增长的估算，显示出增速相当可观，即使官方经济增长率几乎保持一致，”他们表示。

纽约联储博客贴文“中国增长被高估了吗？”英文原文链结： here

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