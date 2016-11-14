中国经济四季度开局持稳全年目标无虞 房地产压力下明年存挑战（更新版）

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路透北京11月14日 - 中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没有悬念。

不过，考虑到当前经济企稳主要依赖于房地产和基建投资的发力，随着调控措施效果逐步显现，加之外需持续疲弱，明年经济增长面临一定挑战；但分析师认为，决策层仍把防风险放在重要位置，可能会适当容忍经济增速微降，预计明年货币政策保持中性，继续加大结构性调整力度。

“目前投资平稳，而消费却在放缓，外贸依旧疲弱，经济回稳的基础并不牢。”中国国家信息中心宏观经济研究师主任牛犁称，而防范资产泡沫仍是宏观调控的重要内容之一。

他指出，流动性宽裕的大背景下，游资从去年的股市转战到今年的房市，在政策踩刹车后又流入大宗商品市场，推高了生产资料的价格，也促使10月PPI(工业生产者出厂价格指数)涨幅扩大。

中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.2%；前10月固定资产投资同比增长8.3%，高于路透预估的8.2%，1-10月民间固定资产投资同比增速自前值2.5%回升至2.9%。

不过，10月社会消费品零售总额同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%，且为今年5月以来最低（当时亦为10%）；其中10月汽车销售额增速从前值的13.1%大幅下滑至8.7%。

对于消费增速的下滑，国家统计局新闻发言人毛盛勇在发布会上称，主因是汽车销售，去年10月汽车销售火爆导致较高基数，汽车销售这一项拉低了社会消费品零售总额0.5个百分点，这种基数效应在后面两个月的影响会减弱。

他并表示，前三季度经济平稳运行的态势在巩固，稳中有进、稳中提质的态势不会在四季度出现改变，四季度依然有条件保持比较平稳的增长，“全年经济增长6.5%以上的目标应该没有问题。”

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸等认为，10月消费增速小幅回落，但相比投资和外贸，仍是经济中流砥柱。但10月消费缺乏亮点，上半年高增的通讯器材增速已降至5%以下，汽车增速终现回落，楼市调控令地产相关消费反弹力度不足；未来零售增速依然面临下滑风险。

他们指出，10月工业经济需求回落，终端地产、汽车销量增速均现回落，11月上中旬地产销量依然负增；前期因低基数而创新高的发电耗煤增速也在11月上、中旬持续下滑。投资中仅地产一枝独秀，但恐独木难支。未来短期经济下行压力依然未消。

浏览工业增加值图表：tmsnrt.rs/2fQsw5i

人民币兑美元即期周一早盘续创近六年半新低，中间价则七连跌至逾七年新低。交易员称未来走势仍要看美元指数走向，而新出炉的中国工业等数据影响有限。中国股市沪综指.SSEC早盘则震荡收升0.35%。

**房地产存隐忧**

中国年内经济增长实现既定目标无悬念，而随着国庆期间房地产调控政策效应逐步显现，明年经济存下行压力。不过多数分析人士认为，决策层将适度容忍增速小幅下滑，工作重点仍将放在防风险和调结构上，相应的，货币政策将保持中性。

“10月房地产数据比较好，销售还在高位，但已处于末期，未来将向投资传导，投资和拿地已现疲态。后期房地产投资一旦下来，下行压力就会提前出现。”民生证券高级宏观研究员朱振鑫表示。

他并预计，中国四季度GDP同比增速仍将持稳于6.7%；未来货币政策不会松，仍将采取中性政策，“目前通胀上行，资产价格上涨是央行不愿看到的，重点在防风险上。”

而财政政策调子是宽松的，但现实压力大。前10个月财政花得比较快，后面剩下的钱有限，今年的财政赤字率是3%，明年的财政赤字率也不会大幅提高。预算内空间不大，主要靠表外的PPP和民间资本，也可能发特别国债。

财政部周一公布10月财政收支数据显示，当月支出出现负增长，全国一般公共预算支出11,819亿元，同比下降12.5%。一方面与主要是去年同月地方支出基数较高（增长39.9%）有关，另一方面也反映地方财力吃紧的现状。

统计局公布的房地产数据则显示，前10月全国房地产开发投资同比增速自前值的5.8%上升至6.6%，新开工面积增速亦从6.8%升至8.1%，不过商品房销售面积和销售额增速均微降，为26.8%和41.2%。

毛盛勇在发布会上指出，从10月份的数据来看，调控政策取得了初步成效。去年的11月、12月房地产投资增速的基数较低，估计后面几个月房地产投资的增速还有可能会略有加快，或者说保持这个势头，不会明显下降。

房地产投资销售图表：tmsnrt.rs/2g8MXg3

“按照目前经济增长的动能来看，中国经济全年实现6.5%的增长目标没有悬念。”摩根士丹利华鑫证券经济学家章俊表示，但恰恰是因为今年三、四季度中国经济企稳依然在很大程度上是依赖于房地产和基建投资发力，明年中国经济可能将面临更大的挑战。

他认为，目前房地产调控政策的负面效应在明年二季度会逐步显现，同时基建投资的拉动效应也会重新减弱，中国经济受这些因素的影响在明年二季度末可能重现疲态。

届时基建投资的空间已经很有限，而再次放松房地产调控所可能引起的房价进一步泡沫化风险，以及所带来的社会舆论压力，将使得决策层很难再依靠重启房地产投资来支撑经济，因此在政策层面的腾挪空间将极为有限。

他进一步预计，今年12月将召开的中央经济工作会议，政府将继续把供给侧改革作为明年经济工作的核心任务，考虑到明年中国经济面临的问题，中央会淡化稳增长的色彩，同时会强调加大推进结构性改革的力度并防范系统性金融风险。

中国央行此前发布三季度货币政策执行报告指出，目前国内去产能、去库存取得一定进展，企业杠杆率有所趋稳，但经济运行在较大程度上仍依赖房地产和基建投资，民间投资活力不足，内生增长动力尚待增强；与此同时，总体债务杠杆还在上升，经济金融领域风险暴露有所增多。

央行表示，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。（完）