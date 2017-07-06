数据观测：中国6月M2增速料续降因考核压力及金融强监管 新增信贷微升

公布内容：6月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约7月15日

--调查结果：

指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 9.5 9.0-10.0 9.6 11.8 31

新增人民币贷款（亿元） 12,000 9,000-17,900 11,100 13,800 31

人民币贷款余额同比（%） 12.7 11.4-14.4 12.9 14.3 17

外汇储备（亿美元） 30,600 30,310-30,800 30,536 32,052 28

--数据要点

路透综合31家机构预测中值显示，6月末考核的压力，以及金融监管加强及去杠杆推进，商业银行股权、债权投资以及同业业务扩张速度明显放缓，可能造成货币派生能力持续下滑，加之去年同期基数较高，中国6月末广义货币供应量(M2)同比增速将继续下降至9.5%，刷新历史低点。

分析人士并预计，6月新增人民币贷款将因表外融资向表内信贷转移等因素，料升至12,000亿元人民币。同时，6月末外汇储备余额将小升至30,600亿美元。

“5月M2同比增速大幅回落主要源于金融部门，6月MPA考核仍对其持有的M2构成负面影响；非金融部门货币供给相对稳定，但是今年以来其M2月度环比均处历史低位，...预计6月整体M2同比增速会降至9.5%。”招商银行报告称。

新增信贷方面，民生银行宏观研究中心认为，银行在季末考核的压力下可能会放缓信贷增速，而房地产市场降温和市场利率抬升，也令房贷需求有望在6月份出现回落。

“但与此同时，表外融资需求向表内转移，以及今年以来地方债务置换进度的总体放缓，有望对6月信贷增量起到一定的支撑作用。综合来看，6月新增贷款1.15万亿，略高于5月。”该中心研报称。

申万宏源亦认为，6月信贷将较5月季节性多增，过去三年6月信贷平均较5月多增3,276亿元，加上监管加强仍将导致表外社融向表内信贷转移，预计6月新增信贷1.3万亿元。

外汇储备方面，麦格里中国的研究报告指出，因6月美元持续疲软，中国外汇储备可能将连续第五个月上升。同时，此前公布的2017年一季度国际收支平衡数据也显示，中国经常帐户及资本和金融账户再次出现双盈余，显示资本流出压力已经放缓。

中国人民银行货币政策委员会日前召开第二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。（完）