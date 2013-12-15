分析师看中国中央经济会议

路透北京12月13日 -中国2013年中央经济工作会议周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

会议并表示，中国将保持货币信贷和社会融资规模合理增长，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并着力防范债务风险，将化解地方债务风险作为重要工作。

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，将总结当年的经济形势，确定并部署明年的经济工作方向和重点。

以下为市场人士的评论:

--中国国际金融论坛城镇化研究中心主任 易鹏：

总的基调没有变、基本是稳定的，坚持稳中求进和改革开放，坚持积极财政和稳健货币政策。

会议把粮食安全摆在第一位，表明对农业现代化的重视程度，未来预计会加大粮食生产方面的投入，可能会有创新方式譬如规模化经营、加快农业现代化等。

把地方债务风险放在了更重要的位置，从这个角度来看也说明债务的情况还是有些挑战，所以要控制债务风险，要和预算改革结合一起来推进。

再一个亮点是区域协调问题，要把主体功能区往实了做，中央负责跨区域协调，推进力度会更大一些。

全文没有提城镇化，并不是说城镇化不重要，而是有专门的城镇化会议召开，会有专门的报告出来。

--民生证券首席经济学家 邱晓华：

稳中求进的政策基调不变，保持积极财政和稳健货币政策搭配，意味着明年政策调控与今年基本一致，政策面不会有大的起伏，着力点在落实三中全会的改革方面。

保持合理经济增速表明新一届政府不追求过高的经济增长率，但也要保持合理的增速，GDP的下限至少不会突破7%，2014年的目标预计仍会在7.5%左右。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

我认为这次会议是直面现在的问题，并且给市场明确的答复。

货币和财政政策的组合没有像市场预期的那么变，可能说明货币政策松不了，我也不认同松货币这种提法。虽然说是积极的财政政策，但也要看到对地方债务的提法，以前还没有那么重点谈这个问题，这说明中央是重视和面对这个问题了。和政府资产联系起来，给解决地方债务问题提供合理的渠道，我认为这个风险应该不至于最终爆发。

汇率方面，明年扩大波幅应该是确定的事情，今年就要推没有推成。利率方面，我认为推出存款保险制度更有可能，要更进一步实现存款利率市场化，可能还是有些操之过急。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从经济工作会议透露的信息可以看出，明年宏观调控的总体思路与今年一致，尤其是2013年面对经济下行压力较大时，宏观调控保持了政策定力，并没有盲目扩大政府投资，这也是新一届政府在2013年宏观调控方面与以往的不同之处，好的经验会继续延续，政策上也会保持连续和稳定性。

此外，2014年工作重点除了落实改革外，与调结构相对应的落实产能过剩，以及与目前民生对环保诉求较高，加大淘汰落后产能步伐有直接关系，这也是明年不追求经济的过快增速，只强调保持合理增速。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为(学+反文旁)：

延续积极的财政政策有点超出我的预料，此前我们认为可能会转回稳健的财政政策。如果明年经济真的明显下行，那么将更倚重财政的拉动作用，也就是基建投资将对经济增长有持续的支持。

另外一点，就是地方政府债务审计的结果迟迟没有公布，这可能意味着地方政府债务的压力较大，实际值可能超过市场预期。明年对这一块应该会加强监管。

我们认为明年加强基建投资的作用将主要让渡给市场，让市场选择更有经济收益的项目进行投资。

明年可能会将监管之手更多伸向直接融资的领域。我们认为明年的货币政策应该还是中性的，M2增长目标比今年低应该是大概率事件。可能降至12%。但即使降到12%，明年的货币增量绝对值也能达到14万亿元人民币，这个量也是够用的。

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

我同意中国目前的确面临经济下行的压力，看不到明年经济增长的动力在哪里。比如说三驾马车中投资可能明年面临下行的风险，第一你要管理地方债务，不能让它继续膨胀，那政府的投资就很难增加；第二个房地产，现在各地又开始限购了，也会成为一个问题；现在披露的铁路投资也没有比上一年增加。即便是出口消费都不变，也意味着经济面临下行的压力。

明年的政策还是沿袭今年的模式，我估计明年还是区间调控，就是保证经济增速不低于目标水平，同时通胀不高于目标水平，然后在这个基础上来推改革。改革核心当然还是简政放权，但还有三个具体目标需要推进：基本公共服务体系建设，新型城镇化和土地确权。

（关于明年将实施积极财政政策和稳健货币政策）我想怎么说不是重要的。今年我们也是稳健货币政策，但实际上是偏紧的，像现在中国债务收益率，已经和“猪”（指“欧洲四猪”国家，即葡萄牙、意大利、希腊、西班牙四国）差不多了。积极的财政政策，积极吗？今年的财政存款余额是最近四年里最大的一年，也表明我们的财政也很难是积极的。所以我认为之所以提法没有调，是为了稳定预期。提法固然很重要，但更重要的是怎么操作。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

之前市场有传言要降低过高的实体经济融资成本，但是正式文件中并没有体现。目前看到的表述并没有特别的亮点，还都和之前的表述差不多。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

无论明年目标定多少，以稳为主是核心，目标、政策不会有大的调整。之前市场有担心财政政策是否会由积极改成稳健，但结果并没有，而且突出还是要保持一定的经济增长速度，所以还是维持我们对明年GDP增长7.5%的预测，CPI在3%，M2保持在13%左右，信贷9.5万亿。

预计明年以新型城镇化为龙头，推动内需。改革任务有很多，利率和汇率市场改革是首当其冲的，但也可能会带来无风险利率上升，社会融资成本高企，不计后果的借债等问题，市场化之前首先要化解地方债务风险，此次会议把化解风险提上更重要的议事日程。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

除了中国经济存在下行压力和着力防范债务风险这两点之外，其他的表述跟之前的口径没有明显变化，这意味着不确定因素消除了，对市场应该是中性偏利好。

但地方债务的表述对市场有一定的利空影响。因为这意味着地方政府融资将受到限制，未来地方政府扩张投资的能力将受到不同程度的制约。

这次特别提到了社会融资规模的合理增长，这意味着最高层强调的是各种渠道的融资，包括直接融资。我们认为这是相对偏好的表述，随着IPO重启，各种金融创新产品的推出，都将增加直接融资的规模。这或意味着明年将控制银行贷款规模，但直接融资额将增长。

**相关背景**

--中共中央政治局会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革,并要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。

--营业税改增值税是中国结构性减税的重要内容，中国财政部明确发文，将从明年1月1日起在全国范围内将铁路运输和邮政业纳入营改增试点范围，并适用11%税率。

--中国财政部公布，11月全国财政收入同比增长15.9%，前11月全国财政收入增速继续稳步回升。中央财政收入回升更为明显，预计有望完成全年增长7%的预算目标。

--人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，相关的改革方案都在研究中，目前尚无定论。并提到明年高校毕业生数量庞大，就业压力较大。

--中国社科院蓝皮书称，2014年中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，预计2014年在财政赤字率稳定的基础上小幅扩大财政赤字规模，适当增加国债规模，预计国债规模将比2013年的1.2万亿人民币提升至1.3万亿。

--中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 张喜良)

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