中国中央经济工作会议内容要点摘录

路透北京12月13日 -中国2013年中央经济工作会议周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，将总结当年的经济形势，确定并部署明年的经济工作方向和重点。

以下是会议内容要点摘录：

* 中国经济运行存在下行压力，部分行业产能过剩问题严重，结构性就业矛盾突出

* 将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性

* 2014年将实施积极的财政政策和稳健的货币政策

* 保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整

* 把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务

* 推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革

* 保持货币信贷及社会融资规模合理增长，提高直接融资比重

--明年经济工作的主要任务：

*切实保障国家粮食安全。必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。

*大力调整产业结构。要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。大力发展战略性新兴产业，加快发展各类服务业，推进传统产业优化升级。

*着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任。（完）

(整理 张胜男; 审校 张喜良)

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