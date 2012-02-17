简报：本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(2月13日-17日)中国重要财经新闻:

**经济/政策**

--国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始;同时强调促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.

--央行行长周小川重申对欧元区有信心,中国支持欧元区采取的各项举措;中国除了将继续投资欧债,亦将通过IMF和EFSF等渠道更多的参与解决欧债问题.

--央行政策报告设定2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速;并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.

--发改委价格司副司长周望军表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或维持该水平徘徊.

--国务院常务会议明确提出今年深化经济体制改革重点,要改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.

--国务院副总理李克强表示,要以扩大内需为战略基点,加快推进经济结构调整,坚定不移推进重点领域和关键环节改革.

--央行表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.

--中国1月外商直接投资(FDI)金额99.97亿美元,同比下降0.3%,连续第三个月下滑,受欧洲实际对华投资金额继续大幅下滑拖累;不过美国对华投资则重拾升势.商务部预计,今年利用外资将面临较为严峻的国内外形势.

--商务部部长陈德铭日前表示,将通过缓解企业资金压力、加大财税政策支持及保持汇率基本稳定等措施支持外贸企业,稳定外贸增长;同时将继续推进外贸结构调整和转型升级.

**金融/证券/保险**

--央行公布,中国1月社会融资规模为9,559亿元人民币,比上年同期少8,001亿元.分析师称,除假期因素,监管指引、贷存比限制及表外融资额受限等是1月融资规模减少的主因.

--证监会主席郭树清表示,中国仍然处於工业化、城市化的高峰时期,上市公司总体成长潜力大,而目前沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,显示出罕见的投资价值.

--国际清算银行(BIS)公布,1月人民币名义有效汇率指数为105.17,环比略涨0.36%,至此已连续升值六个月.虽然实际有效汇率环比下跌,但仅是暂时现象,有效汇率年内升值趋势并未扭转.

--中国12月连续第三个月减持美国国债,令持有量至1.1万亿美元.但当月净增持以"两房"为主的机构债高达95亿美元,创金融危机爆发来的单月新高.

--消息人士透露,中国银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.椐此政策导向,银行对地方平台贷款展期的条件或更为灵活.

---针对媒体报导中投公司(CIC)获得中国央行注资500亿美元一事,中投董事长兼首席执行官楼继伟未予置评,仅回应称可关注中投年报.路透从消息处获悉,该笔资金来源并非央行直接以外储注资,而是现在外储投资结构的调整.

--流动性骤然紧张,导致中国银行间货币及债券市场周四延迟交易20分钟,至北京时间16:50关闭,以满足部分机构拆入资金需求.

--联合资信评估有限公司半年内第三次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,将长期信用等级下调至"CCC",展望维持"负面",指因公司经营及财务状况进一步恶化.中证报稍後援引公司副总经理马立臣表示,公司将在当地政府的支持下尽量妥善解决债务问题.

--上海股权托管交易中心周三正式开业,首批19家企业挂牌交易.该市场计划从制度上与国内统一监管的场外交易市场甚至沪深证交所相对接,力争打造成中国版的OTCBB(美国场外柜台交易系统).

**行业/公司**

--安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.

--上海市再出楼市微调政策,即宣布3月起将调整上海普通住房标准,不过中证报引述上海市相关负责人强调,上海将继续落实房地产调控.

--正陷入与苹果公司(AAPL.O)商标权诉讼风波的唯冠科技(深圳)有限公司称,中国海关禁止进口苹果iPad难度较大,其与苹果就iPad中国注册商标的纠纷,达成庭外和解将是最好的方案.至于iPad在亚马逊中国和苏宁易购"下架",两家公司皆表示,此事与苹果商标诉讼案无关.

--中国贸易代表团周三一口气签下862万吨美豆采购大单,随着国家副主席习近平访美行程展开,此次大豆采购总量料将创出新高.

--据两名消息人士透露,阳光油砂有意引入数名基础投资者,可能合共认购其香港IPO超过1亿美元的股份.洽谈中的基础投资者包括马来西亚石油公司PETRONAS旗下的石油服务公司.

--雨润食品(1068.HK)预计2011年度净利润同比下降约38%,因生猪成本大幅上升,以及媒体负面报导持续影响消费者信心.

--针对有媒体报导称其首款进口汽车可能推迟引进,长安标致雪铁龙澄清称,其欧系高端DS5和DS4车型将於二季度正式在国内上市,目前已有13家经销商获得授权且已开始建店.

--据香港经济日报报导称,中国电子商务公司阿里巴巴集团拟以每股13.5港元的价格,提出收购阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK股东持股,并进行私有化,预计交易涉资逾180亿港元.

--上海黄金交易所新闻发言人、综合部总经理顾文硕接受路透专访时表示,金交所正探索在全国银行间市场设立场外询价交易市场,亦在研究钯金、黄金上市交易基金(ETF)等创新产品.(完)

--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。