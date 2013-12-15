中国明年政策基调未改 落实改革为重中之重

* 明年继续实施积极财政和稳健货币政策

* 保持经济合理增长，防范债务危机化解产能过剩

* 高度重视粮食安全，落实改革举措是重中之重

采写 北京中文部；撰写 沈燕

路透北京12月13日 -中国一改以往“头痛医头脚痛医脚”的宏观调控思路，今年上任的习李新政府凭借“底线调控思维”成功遏止了2013年经济下滑势头。在强调稳中求进的政策基调下，底线思维仍会是明年宏观调控的主思路，而全面落实改革则是重中之重。

周五结束的中央经济工作会议明确提出，明年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持国内生产总值(GDP)合理增长，并对粮食安全，淘汰落后产能，防范债务风险等都给予高度关注。

“稳增长仍然是明年经济工作的前提，而政策取向和调控方式上应该会延续今年的基调。”国研室一位不具名的官员称，“至少今年宏观调控是比较成功的，调控思路和方法明年应该还会延续。”

该位人士提到，至于经济增长目标方面，政府强调保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度，也意味着对经济增速放缓的容忍，“但还是需要一定的增长速度。”

这一观点也得到民生证券首席经济学家邱晓华的认同。他认为，保持合理经济增速表明新一届政府不追求过高的经济增长率，但也要保持合理的增速，GDP增速的下限至少不能突破7%，2014年的目标预计仍会在7.5%左右。

他提到，稳中求进的政策基调不变，保持积极财政和稳健货币政策搭配，意味着明年政策调控与今年基本一致，政策面不会有大起伏，着力点应该是落实三中全会的改革方面。

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，今年的会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

会议并表示，中国将保持货币信贷和社会融资规模合理增长，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并着力防范债务风险，将化解地方债务风险作为重要工作。

中国今年经济运行整体呈现“前低后高”，二季度增速一度跌至7.5%，为连续第二个季度放缓。随后在7、8月中央出台推动信息消费、加快出口退税等一系列“微刺激”政策，扶助三季度止跌回升至7.8%。目前来看经济平稳放缓的趋势更加明朗，通胀也温和可控，为调结构、促改革创造良好环境。

欲览中国GDP和CPI图表，请点击 link.reuters.com/qev83v

**粮食及债务风险受关注，产能过剩压力重**

尽管底限调控思维成功帮助中国经济企稳向好，但粮食安全，产能过剩，债务风险，生态环境恶化，结构性就业矛盾突出以及经济下行压力仍大的现实等，无疑也是中国继续强调“稳中求进”的深刻原因。

尤其今年中国粮食产量“十连增”已成定局，但去年仍是历史上进口粮食最多的一年，今年上半年进口的粮食居然比去年上半年增加41.2%。中国科协副主席陈章良此前就深深忧虑土地流转等可能带来中国13亿人口粮食安全问题。

是次中央经济工作会议把“切实保障国家粮食安全”，放在明年经济工作主要任务的第一位。提出要做到谷物基本自给、口粮绝对安全；更加注重农产品质量和食品安全，转变农业发展方式，抓好粮食安全保障能力建设。

“把粮食安全放在第一大任务，史无前例，”民生证券做出了如此评价。

国际金融论坛城镇化研究中心主任易鹏也称，“会议把粮食安全摆在第一位，表明对农业现代化的重视程度，未来预计会加大粮食生产方面的投入，可能会创新方式譬如规模化经营、加快农业现代化等。”

而防范债务风险以及化解产能过剩无疑也是2014年的重要工作。

中国国际经济交流中心研究员张永军就称，去年的经济工作会议上就提出淘汰落后产能，化解产能过剩的矛盾，但进展并不顺利，这也是导致目前中国环境日趋恶化的重要原因。

他指出，目前民生对环保诉求较高，也促使政府要加大淘汰落后产能的步伐和力度，今年10月出台相关政策后，明年的重点是要全面落实，“这会是明年全年的重要工作之一。”

经济工作会议中布置明年工作安排的第二条就是大力调整产业结构，要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展，坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。

今年10月，国务院出台指导意见称，要坚决遏制产能盲目扩张，严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目，尤其针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。

**落实改革重中之重**

在明确明年经济工作的主要具体任务时，如何推进与落实11月召开的十八届三中全会改革方案，通过改革释放红利，促进经济发展也是明年经济工作的重中之重。

会议提出，党中央已决定成立中央全面深化改革领导小组，在中共中央政治局、中央政治局常委会领导下工作。各地区各部门都要指定一个机构负责改革工作，主要领导同志要亲自抓。

会议并明确指出，要区分情况、分类推进，对方向明、见效快的改革，属于地方和部门可以授权操作的改革，明年和近期就可以加快推进；对涉及面广、需要中央决策的改革，要加快研究提出改革方案，制定具体改革策略。

对认识还不深入、但又必须推进的改革，要大胆探索、试点先行；对全会提出的一些需要推进的制度性建设，需要修改完善法律的也要加快研究、尽快启动。

前述国研室的官员就称，2014年就是中国的改革年，经济工作会议只是明确2014年的主要经济工作，而要落实三中全会的改革方案显然需要更长的时段，明年应该会是全面推进。

上月发布的远超预期的三中全会深化改革方案，昭示中国真的要进行一场换汤又换药的改革。无论是对饱受诟病的官僚作派体制，含糊不清的政府与市场定位纠结，亦或是基尼系数高达0.47的巨大贫富差距，以及现行科教文卫及人口政策和社会管理滞后的弊端等等，方案都给出明确改革指向。也让外界对习李新政正强势推进的改革充满期待。（完）

(审校 张喜良)

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